Jak powiedział Włosowicz w TVP Info, o wszczęciu procedury wykluczenia z klubu dowiedział się z internetu, Dodał, że pismo, które dostał potem, nie zawiera żadnych argumentów czy uzasadnienia decyzji. We wczorajszym przekazie medialnym jeden z panów ocenił mnie, że mentalnie jestem po stronie Donalda Tuska. To bardzo nieeleganckie w stosunku do mnie, jak i w stosunku do pana premiera Tuska – powiedział senator.

Senator PiS o programie SAFE

Senator PiS we wtorek w TVN24 powiedziało programie SAFE , że stanowi on "bardzo duży impuls finansowy i gospodarczy" dla Polski. Wyraził się też krytycznie o stosunku PiS do tego programu. Pytany, czemu PiS jest przeciw SAFE odparł, że górę wzięły emocje, wynikające z faktu, że nie jest to ich program.

Czy żałuje wypowiedzianych słów? W rozmowie z TVP Info powiedział, że "to nie jest kwestia żałowania, bo to nie jest kwestia emocji, tylko to jest kwestia odpowiedzialności za sprawowany mandat, za rzeczy, za sytuacje, o których my decydujemy, a będą miały kluczowy wpływ dla naszego kraju".

Włosowicz o narodowym skrzydle PiS

Włosowicz powiedział PAP, że jest zaskoczony wykluczeniem go z klubu.To pokazuje, że nie można prowadzić jakiejkolwiek dyskusji wewnętrznej, to rzecz pierwsza, a to, że się nie słucha argumentów, to rzecz druga - dodał.

Tłumaczył, że jego krytyka Prawa i Sprawiedliwości wynika przede wszystkim z kierunku jaki obrało "narodowe skrzydło PiS”. Te skrzydło z pozycji narodowych, według mnie, przeszło na pozycje nacjonalistyczne. Próbuje wyrywać nas z różnego rodzaju organizacji międzynarodowych, na czele z Unią Europejską. Próbuje pokazać, że możemy sami istnieć poza strukturami europejskimi. To naiwne - ocenił senator.

Jacek Włosowicz obecnie jest bezpartyjny, w wyborach parlamentarnych w 2023 roku kandydował z list PiS. Był członkiem PiS w latach 2002-2011. W grudniu 2011 roku dołączył do tworzącej się wówczas Solidarnej Polski. W 2022 roku Włosowicz został z Solidarnej Polski wykluczony.