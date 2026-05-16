Putin odwiedzi Chiny. Tydzień po wizycie Trumpa

Gazeta "South China Morning Post" zwróciła uwagę, że Putin odwiedzi Chiny tydzień po wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa. Podróż ma trwać jeden dzień, a jej program nie będzie tak bogaty, jak w przypadku przyjazdu prezydenta USA, który w piątek zakończył swój trzydniowy pobyt w Państwie Środka.

"SCMP" zauważył, że po raz pierwszy w historii Chiny będą gościć w tym samym miesiącu przywódców USA i Rosji w ramach bilateralnych wizyt. Dziennik z Hongkongu ocenił, że Pekin próbuje w ten sposób utrzymać dobre relacje z Waszyngtonem i Moskwą i pozycjonuje się jako "centralna potęga w coraz bardziej podzielonym światowym porządku".

Kiedy Putin odwiedzi Chiny?

Gazeta przypomniała, że w grudniu 2025 r. Pekin odwiedził prezydent Francji Emmanuel Macron, a w styczniu tego roku z wizytą przyjechał tam premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Wizyta Putina, jak podaje dziennik "South China Morning Post" ma odbyć się 20 maja. Kreml potwierdził, że do wizyty dojdzie, ale nie wskazał konkretnej daty.