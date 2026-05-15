Szef MON o wycofaniu sił amerykańskich w Polsce. "Nie ma żadnych decyzji"

Beata Zatońska
59 minut temu
Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce/PAP
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił w piątek, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna - dodał.

Agencja Reutera poinformowała w piątek, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, wypowiadających się anonimowo, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei CNN podał, powołując się na źródła w resorcie wojny USA, że decyzja szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha o wstrzymaniu planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. 1 maja Pentagon zapowiedział wycofanie 5 tys. żołnierzy z Niemiec.

Kosiniak-Kamysz: sojusz z USA jest naprawdę silny

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do tej sprawy zapewnił, w trakcie uroczystości przekazania Siłom Zbrojnym RP satelitarnego systemu MikroSAR, że "nie ma żadnych decyzji ograniczających obecność sił i środków amerykańskich w Polsce", a sojusz między naszymi państwami "jest naprawdę silny". "Polska na swoim terytorium ma zarówno stałą, jak i rotacyjną obecność wojsk amerykańskich" - zaznaczył.

"Wysunięte dowództwo V Korpusu w Poznaniu, dowództwo dywizji w Bolesławcu, bazy logistyczne we Wrocławiu, magazyny w Powidzu, czy bazy lotnicze w Łasku i w Powidzu; batalionowa grupa w Orzyszu, Redzikowo i tarcza antyrakietowa, to trwałe symbole obecności wojsk amerykańskich na polskiej ziemi. Nic w tej sprawie się nie zmienia" - zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Rotacja wynikają z decyzji prezydenta Trumpa

Szef MON dodał, że polski rząd jest "w stałym kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie", a "rotacje, które następują, nie zmieniają strategii polityki państwa polskiego”. "Te decyzje, które państwo obserwujecie, wynikają z decyzji prezydenta (Donalda) Trumpa. Jasno wskazał o zmniejszeniu kontyngentu o 5 tys. w Niemczech. Żeby to wykonać, Pentagon podejmuje różnego typu działania. Czasem jedna brygada może być wstrzymana, żeby przyjechała na jej miejsce inna. One dotyczą zmniejszania nie obecności w Polsce, ale u innych partnerów europejskich" - przekonywał. "Jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących, że Polska jest dalej najbardziej stabilnym i lojalnym sojusznikiem amerykańskim" - dodał.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło PAP
Beata Zatońska
