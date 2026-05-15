Sejm wybrał nowych członków KRS. PiS zbojkotowało głosowanie

Posłowie wybrali nową sędziowską część KRS w tzw. pierwszym kroku ustawowym. Oznacza to, że kandydaci uzyskali poparcie co najmniej 3/5 głosujących.

W głosowaniu wzięło udział 258 posłów. Za wspólną listą opowiedziało się 235 parlamentarzystów, 18 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Wymagana większość wynosiła 155 głosów, więc wynik jest jednoznaczny. W sali obrad zabrakło jednak posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Bojkot PiS

Klub PiS celowo zrezygnował z udziału w głosowaniu. Politycy tej partii powołali się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który nakazał Sejmowi wstrzymać wybór sędziów do czasu rozpatrzenia ich wniosku.

PiS skarży przepisy o KRS do Trybunału. Partia twierdzi, że obecne prawo sprowadza Sejm do roli "notariusza", który jedynie zatwierdza decyzje środowisk sędziowskich. Mimo bojkotu, procedura ruszyła dalej, ponieważ marszałek uznał ją za legalną.

Kto zasiądzie w nowej KRS?

Skład Rady to polityczny i środowiskowy miks. Na liście 15 sędziów znaleźli się:

13 sędziów wspieranych przez koalicję rządzącą: To osoby, które wcześniej uzyskały poparcie zgromadzeń sędziowskich w kraju. Wśród nich są przedstawiciele stowarzyszeń Iustitia i Themis, m.in. Dariusz Zawistowski, Monika Frąckowiak czy Bartłomiej Starosta.

Łukasz Piebiak (rekomendacja PiS): Były wiceminister sprawiedliwości w resorcie Zbigniewa Ziobry.

Łukasz Zawadzki (rekomendacja Konfederacji): Sędzia z Opola związany ze stowarzyszeniem Prawnicy dla Polski.

Pełna lista wybranych sędziów: Karolina Bąk-Lasota, Wojciech Buchajczuk, Monika Frąckowiak, Edyta Jefimko, Magdalena Kierszka, Agnieszka Kobylinska-Bortkiewicz, Jarosław Łuczaj, Ewa Mierzejewska, Bartłomiej Starosta, Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Dariusz Zawistowski, Katarzyna Zawiślak, Ewa Żołnierczuk-Dec, Łukasz Piebiak oraz Łukasz Zawadzki.

Dlaczego na liście są ludzie z opozycji?

Co ciekawe, koalicja rządząca musiała uwzględnić kandydatów PiS i Konfederacji na jednej liście. Wynika to z przepisów ustawy o KRS, którą uchwaliło wcześniej samo Prawo i Sprawiedliwość. Zgodnie z tym prawem, na zbiorczej liście 15 kandydatów Sejm musi uwzględnić co najmniej jedną osobę wskazaną przez każdy klub poselski. Właśnie dlatego, Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki zostali wybrani wspólnie z sędziami popieranymi przez Iustitię.