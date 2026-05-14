Nie żyje wybitny scenarzysta i były senator Krzysztof Piesiewicz. Współpracował z Krzysztofem Kieślowskim

"Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina" - napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska. "Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci" - dodała marszałek Senatu.

Cześć Jego pamięci. — Małgorzata Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) May 14, 2026

Krzysztof Piesiewicz - prawnik, filmowiec

Krzysztof Piesiewicz urodził się w 1945 r. w Warszawie. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a trzy lata później rozpoczął praktykę adwokacką. Był współautorem scenariuszy filmowych do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. "Bez końca", serii "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki", trygogii "Trzy kolory". Jego scenariusze wielokrotnie nagradzano, m.in. europejską nagrodą filmową Felix (1989), na festiwalach w Cannes, San Sebastián, Wenecji, Berlinie, Gdańsku. Za scenariusz filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał nominację do Oscara. Scenariusze przetłumaczono na 10 języków i wydano w formie książkowej (Dekalog, 1989). Na podstawie jego scenariusza Tom Tykwer nakręcił film "Niebo".

Krzysztof Piesiewicz - działacz i polityk

Krzysztof Piesiewicz był członkiem instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA oraz rady programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasiadał w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes (1996). Jako senator RP Piesiewicz angażował się w prace komisji związanych z kulturą, mediami i prawami człowieka.