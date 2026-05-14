oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:37
Ważne ogłoszenie Petera Magyara. Węgry kończą z dekretem Viktora Orbana. Kierowane przez Petera Magyara władze Węgier zakończyły stan wyjątkowy wprowadzony przez Viktora Orbana cztery lata temu w odpowiedzi na rosyjską napaść na Ukrainę. Szef węgierskiego rządu zaznaczył, że kraj "wraca do normalności".

"Dziś, po czterech latach, kończy się związany z wojną stan wyjątkowy na Węgrzech, a wraz z nim kończy się również rządzenie za pomocą dekretów wprowadzone przez rząd Orbana sześć lat temu. Wracamy do normalności" – napisał w sieci Magyar.

Stan wyjątkowy na Węgrzech

Węgierskie prawo przewiduje trzy szczególne sytuacje prawne: stan wojny, stan wyjątkowy i stan zagrożenia. We wszystkich trzech przypadkach rząd ma prawo wydawać dekrety.

Rząd Viktora Orbana ogłosił stan wyjątkowy w 2020 roku, powołując się na pandemię Covid-19, a następnie utrzymał go w 2022 roku, powołując się na wojnę na Ukrainie. Od tamtego momentu Budapeszt regularnie przedłużał obowiązywanie stanu wyjątkowego.

Prośba Magyara do rządu Orbana

Po zwycięstwie swojego ugrupowania w wyborach z 12 kwietnia Peter Magyar zwrócił się do ustępującego rządu z prośbą o przedłużenie stanu wyjątkowego do 31 maja, by zyskać czas na dostosowanie ustawodawstwa. "Przyszły rząd będzie musiał zmienić 150-160 ustaw" – argumentował Magyar. Odchodząca władza nie przedłużyła stanu wyjątkowego, ale podczas sesji inauguracyjnej nowego parlamentu przegłosowano decyzję, którą dekrety wydane w stanie wyjątkowym zmieniono w stałe ustawodawstwo.

Nowy parlament utrzymał m.in. środki ochronne dla rolników dotkniętych przymrozkami, suszą lub afrykańskim pomorem świń czy ceny maksymalne paliw i kilku innych produktów.

Źródło PAP
Źródło: PAP
