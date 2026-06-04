Boże Ciało w 2026 roku. Dlaczego zawsze obchodzimy to święto w czwartek?

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 roku?

W 2026 roku Boże Ciało obchodzimy 4 czerwca. Jest to święto ruchome, którego data zależy bezpośrednio od terminu Wielkanocy. Uroczystość przypada dokładnie 60 dni po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego oraz w pierwszy czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Z tego powodu najwcześniej może wypaść 21 maja, a najpóźniej 24 czerwca.

Dlaczego Boże Ciało zawsze obchodzimy w czwartek?

Wybór czwartku nie jest przypadkowy - ma głębokie uzasadnienie teologiczne i jest bezpośrednim nawiązaniem do Wielkiego Czwartku. To właśnie wtedy, podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii. Z racji, że Wielki Tydzień upływa w atmosferze powagi, zadumy i żałoby, Kościół chciał stworzyć osobny dzień, w którym wierni mogliby w sposób radosny i uroczysty dziękować za dar obecności Chrystusa pod postacią chleba i wina. Stąd decyzja o przeniesieniu świętowania na czwartek w okresie wielkanocnym.

Tradycje Bożego Ciała. Dlaczego w Boże Ciało organizuje się procesje?

Najbardziej rozpoznawalnym elementem obchodów Bożego Ciała są procesje eucharystyczne. Wierni, na czele z kapłanem niosącym monstrancję z Najświętszym Sakramentem, przechodzą ulicami miast i wsi.

Cztery ołtarze: Podczas procesji wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach ozdobionych gałązkami brzozy. Symbolizują one cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana), których fragmenty są wtedy czytane lub śpiewane.

Podczas procesji wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach ozdobionych gałązkami brzozy. Symbolizują one cztery Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana), których fragmenty są wtedy czytane lub śpiewane. Sypanie kwiatów: Uczestnicy śpiewają pieśni, a dzieci (szczególnie dziewczynki w białych sukienkach po Pierwszej Komunii) sypią płatki kwiatów przed kroczącym kapłanem.

Uczestnicy śpiewają pieśni, a dzieci (szczególnie dziewczynki w białych sukienkach po Pierwszej Komunii) sypią płatki kwiatów przed kroczącym kapłanem. Dywany kwiatowe: W Polsce dodatkowo dekoruje się okna domów. W niektórych miejscowościach, takich jak Kraków czy Spycimierz, na ulicach tworzone są słynne, wielobarwne dywany z żywych kwiatów, które przyciągają tysiące turystów.

Boże Ciało to dzień wolny od pracy

W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy i szkoły. Ponieważ zawsze wypada w czwartek, wiele osób korzysta z okazji, aby przedłużyć sobie weekend, biorąc urlop w piątek. Nie we wszystkich krajach Boże Ciało jest dniem wolnym. Na przykład we Włoszech czy we Francji procesje są mniej powszechne, a święto często przenosi się na najbliższą niedzielę. Natomiast w Niemczech Boże Ciało jest dniem wolnym tylko w niektórych landach.

Czy sklepy są otwarte w Boże Ciało 4 czerwca 2026?

W Polsce Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nauki. Oznacza to, że 4 czerwca obowiązują przepisy o zakazie handlu.

Zamknięte będą duże supermarkety, dyskonty (np. Biedronka, Lidl, Dino) oraz galerie handlowe.

Otwarte mogą być jedynie placówki, w których za ladą stanie sam właściciel (np. część sklepów sieci Żabka, Carrefour Express, Lewiatan) oraz stacje paliw, apteki i lokale gastronomiczne.

Długi weekend czerwcowy 2026 - jak wziąć urlop?

Ponieważ Boże Ciało tradycyjnie wypada w czwartek, jest to idealna okazja do przedłużenia wypoczynku. Wystarczy wziąć jeden dzień urlopu - w piątek 5 czerwca 2026 roku - aby cieszyć się aż czterema dniami nieprzerwanego wolnego (od czwartku do niedzieli).

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