Piątek po Bożym Ciele z dyspensą na kiełbasę z grilla? Tak postanowili biskupi

Zgodnie z polską tradycją i zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski, w każdy piątek obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. "Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w Piątek Męki i Śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa" – wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego. Dokument wyjaśnia, że do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.

Piątek - dzień pokuty dla chrześcijan

Piątek jest dla chrześcijan dniem pokuty i wspomnieniem męki Chrystusa. Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje w trzech przypadkach: w piątki, w które wypada uroczystość; w dni w randze uroczystości (np. piątek w oktawie Wielkanocy) oraz gdy zostanie udzielona dyspensa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Dyspensa na piątek 5 czerwca

W związku z tym, że piątek 5 czerwca przypada między dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy, większość biskupów udzieliła wiernym przebywającym na terenie ich diecezji dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Na jedzenie mięsa w piątek po uroczystości Bożego Ciała zezwolił wiernym metropolita gdański abp Tadeusz Wojda i zobowiązał korzystających z dyspensy "do odmówienia 'Ojcze nasz' w intencji nowych powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego". Do modlitwy o nowe powołania zobowiązał wiernych na terenie archidiecezji katowickiej bp Andrzej Przybylski, w diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski, ordynariusz legnicki bp Andrzej Siemieniewski oraz biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

Abp Wacław Depo zachęcił korzystających z dyspensy w archidiecezji częstochowskiej, aby podjęli "zgodnie z własnym wyborem formy zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących bądź ofiarowanie jałmużny". Metropolita warszawski abp Adrian Galbas zobowiązał wiernych, aby "ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego oraz w miarę możliwości starali się włączyć w dzieła miłosierdzia". Identycznej udzielił metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński, metropolita gnieźnieński abp Wojciech Polak oraz biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

"Inne formy pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności" – wskazali w dekretach: abp Józef Górzyński na terenie archidiecezji warmińskiej, abp Stanisław Budzik w archidiecezji lubelskiej, bp Szymon Stułkowski w diecezji płockiej i ordynariusz elbląski bp Wojciech Skibicki. W kilku diecezjach biskupi wydali dyspensę bez nakładania na wiernych obowiązku podjęcia jakiegoś zobowiązania. Tak zrobił m.in. bp Romuald Kamiński na terenie diecezji warszawsko-praskiej, bp Andrzej Czaja dla osób przebywających na terenie diecezji opolskiej oraz bp Ryszard Kasyna w diecezji pelplińskiej.