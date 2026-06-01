Od kilku dni głośno jest o rządowym projekcie dotyczącym emerytur dla artystów. Wielu celebrytów postanowiło zabrać głos w tej sprawie i zamieścić swoje opinie w sieci. Jedną z nich był Skolim.

Skolim wulgarnie o emeryturach dla artystów

Gwiazdor disco-polo występował w miniony weekend podczas pikniku w Czeremsze. Rządowemu projektowi oraz artystom, których ten dotyczy poświęcił kilka słów, które wypowiedział stojąc na scenie. Z ust Skolima padły bardzo wulgarne słowa.

Pojechałem dzisiaj na live o tych k***ch artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki. Artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, p***i, albo ci młodzi robią taką c***ą muzykę czy obraz, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy. Nie ma na to naszej racji. Nigdy na to nie pozwolę. Nie możemy się godzić na to, żeby z naszych podatków jakieś k*y miały pieniądze - mówił Skolim.

Doda "pojechała" po Skolimie

Wypowiedź ta nie przeszła bez echa. Do słów Skolima odniosła się Doda. Nie szczędziła mu słów krytyki. Na swoim Instagramie zamieściła nagranie, w którym powiedziała: Każda osoba, która udostępnia szokującą, obrzydliwą i naprawdę ohydną wypowiedź Skolima, nie spodziewałam się po nim tego, wydawało mi się, że ma trochę więcej empatii, nie wiem może był pod wpływem czegoś, który wyzywa artystów od k***w i n***w, mówiąc, że nie zasługują na żadną pomoc rządu, bo dzieci są chore, przyczynia się do naprawdę ohydnego hejtu, który i tak mamy w nadmiarze od wielu lat i to głównie my.

Doda zwróciła uwagę, że Skolim patrzy wyłącznie przez pryzmat swojej osoby. Skolim jest dosyć młodym artystą nieznającym najwidoczniej całej branży i sugerującym się jedynie środowiskiem, z którego się wywodzi, nie mającym najwidoczniej, po tej wypowiedzi wnioskuję, pojęcia co dzieje się w środowisku artystycznym. Każda branża dzieli się na k***y i n***w i na osoby bardzo wartościowe, każda! Od polityków, od lekarzy, od policji, od artystów. Wkładanie wszystkich do jednego worka, bo tylko takich zna Skolim, jest bardzo krzywdzące, bo oczywiście ja też jestem 25 lat w show-biznesie i znam ludzi, którzy przechlali, prze***i swoje majątki, ale znam też ludzi, którzy nigdy w życiu będąc tysiąc razy bardziej utalentowani ode mnie i miliard razy utalentowani od Skolima, nawet nie zarobią jednej setnej tego, co ja - powiedziała Doda.

Padły słowa o "sprzedawaniu kiełbasy"

Zwróciła uwagę, że wielu utalentowanych i wspaniałych artystów "nie ma czasem, co do garnka włożyć". Na koniec swojej wypowiedzi wbiła ostrą szpilę w Skolima. Zajmij się sprzedawaniem swojej kiełbasy Skolim, a w międzyczasie zapraszamy cię do teatru, musicalu, do miejsc, gdzie są artyści, którzy nie mieli jak prze****ć swoich finansów, bo po prostu ich nie mieli. Bardzo niesprawiedliwe i smutne słyszeć to od drugiego artysty (?) w takim razie. Wykorzystywanie chorych dzieci w tak okropnej chwili, jest bardzo nieetyczne i niesprawiedliwe. Miejmy dla siebie więcej zrozumienia. Ale żeby mieć zrozumienie, trzeba chcieć zrozumieć i nie być ignorantem. A żeby nie być ignorantem, trzeba przede wszystkim zaznajomić się z historią polskiej sztuki, kultury, muzyki, teatru, filmu - stwierdziła Doda.