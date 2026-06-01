Dziennik Gazeta Prawana logo

Leszek Miller wraca do tragedii sprzed lat. "Mamy kilka rozmów niedokończonych"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 17:38
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Warsaw,-,May,1:,Leszek,Miller,(leader,Of,The,Democratic
Leszek Miller wraca do tragedii sprzed lat. "Mamy kilka rozmów niedokończonych"/Shutterstock
Leszek Miller w jednym z najnowszych wywiadów wrócił wspomnieniami do śmierci swojego synka Leszka juniora. Z ust byłego premiera padły poruszające słowa. "Zauważyłem u siebie taki przełom po tragicznej śmierci syna" - powiedział. Co dokładnie miał na myśli?

Leszek Miller o upadku komunizmu

Leszek Miller w wywiadzie, którego udzielił "Super Expressowi", mówił o swoim podejściu do wiary i wspominał czasy, kiedy był ministrantem. Przyznał, że gdy w 1978 roku przeczytał w gazecie informację o tym, że kardynał Karol Wojtyła został papieżem, był w szoku.

Leszek Miller: Wolę Konfederację Mentzena od Lewicy Czarzastego
Leszek Miller: Wolę Konfederację Mentzena od Lewicy Czarzastego

I zastanawiałem się co to będzie, jak papież postanowi przyjechać do swojego ojczystego kraju - powiedział w rozmowie z Hubertem Biskupskim. Pytany, czy Jan Paweł II miał wpływ na upadek komunizmu w Polsce, odpowiedział, że "żadną".

Komunizm został rozwiązany za porozumieniem stron. Tak bym powiedział. Może Gorbaczow nie do końca sobie zdawał sprawę z konsekwencji, ale wypuścił dżina z butelki - uważa Miller.

Czy Leszek Miller boi się śmierci?

W rozmowie z "Super Expressem" były premier wrócił wspomnieniami do bolesnych wydarzeń z jego życia. Były premier zapytany o to, czy boi się śmierci, wyznał, że po tragicznej śmierci swojego syna zauważył pewien przełom.

Wtedy przestałem się bać. Nawet powiem panu, że poczułem taką swego rodzaju ciekawość. Ciekawość, która jest zawarta w pytaniu, czy ja gdzieś tam spotkam swojego syna - mówił w rozmowie Leszek Miller. Podkreślił, że od tego czasu "śmierć nie jest dla niego problemem".

Leszek Miller wspomina syna

Dodał, że do tego czasu uważał, że śmierć jest końcem wszystkiego, ale ta tragedia zmieniła jego myślenie. (...) zakładałem do momentu śmierci mojego syna, ale syn mi otworzył nową furtkę, taką właśnie ciekawość. Bo mamy kilka rozmów niedokończonych, które chciałbym dokończyć. Przynajmniej kilka. Ale nie mam wielkiej nadziei. Natomiast cała ta sprawa i ta ciekawość obniżyła zdecydowanie lęk przed śmiercią i to się nie zmienia z upływem czasu - mówił były premier.

Kim był Leszek Miller junior?

Syn Leszka Millera - Leszek junior odszedł w sierpniu 2018 roku. Miał 48 lat i wedle ustaleń prokuratury odebrał sobie życie. Leszek Miller junior był absolwentem warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Po ukończeniu studiów zajął się prowadzeniem interesów, współpracował m.in. z rajdowcem Sobiesławem Zasadą. Pracował także w spółkach skarbu państwa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Leszek Millerśmierćsynleszek miller junior
Powiązane
Leszek Miller atakuje prezydenta Ukrainy
"To jest ruska onuca". Leszek Miller atakuje prezydenta Ukrainy
Leszek Miller dał jasno do zrozumienia, co sądzi o Szymonie Hołowni
Leszek Miller bez ogródek o Szymonie Hołowni. "Polityczny uchodźca"
Piotr Kraśko i Leszek Miller starli się na antenie TVN. Poszło o Ukraińców
Piotr Kraśko i Leszek Miller starli się na antenie TVN. Poszło o Ukraińców
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLeszek Miller wraca do tragedii sprzed lat. "Mamy kilka rozmów niedokończonych" »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Tyle prezes PiS dostaje co miesiąc
Nagroda Literacka Nike 2025
To najlepsza książka roku. Co dokładnie oznacza jej tytuł?
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 2 czerwca tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Aktualny horoskop miesięczny na czerwiec 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Aktualny horoskop miesięczny na czerwiec 2026 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj