Karol Nawrocki przegrywa z Aleksandrem Kwaśniewskim. Sondaż wskazał najlepszego prezydenta

"Karol Nawrocki trzeci w rankingu prezydentów III RP. Eksperci są zgodni, że jest niezależny od PiS i sprawuje urząd dynamicznie, ale popełnia błędy i dlatego zużywa się szybciej, niż poprzednicy" - czytamy w poniedziałek w "Rzeczpospolitej".

Kto był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku?

Gazeta przedstawia wyniki zleconego IBRiS sondażu, w którym respondenci zostali zapytani, kto według nich był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Jak czytamy, najwięcej wskazań uzyskał Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 40,8 proc., na drugim miejscu uplasował się natomiast Lech Kaczyński z wynikiem 23,5 proc. Na trzecim miejscu respondenci wskazali obecnego prezydenta, który uzyskał 21,1 proc. wskazań.

Lech Wałęsa na czwartym miejscu

Kolejne miejsce zajął Lech Wałęsa, którego jako najlepszego prezydenta wskazało 3,8 proc. badanych. Dalsze miejsca zajęli Andrzej Duda i Bronisław Komorowski z wynikami odpowiednio 2,4 proc. i 1,7 proc. wskazań. Ostatnie miejsce zajął Wojciech Jaruzelski z wynikiem 0,1 proc. 6,6 proc. udzieliło odpowiedzi "nie wiem"”. Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS w dniach 22-23 maja na próbie 1067 badanych.