Gen. Polko nie zgadza się z geopolitykami. "Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni"

W sobotę w południe odbyło się uroczyste rozpoczęcie Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. Obecnych przywitały wiceprezydent Gdańska Monika Chabior, p.o. dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Magdalena Mistat i wiceprezeska zarządu Fundacji Gdańskiej Milena Mieczkowska.

Gen. Polko: Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni

W sobotę w panelu pt. "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" gościł były szef GROM gen. Roman Polko, który odpowiadał na pytanie, jak budować stabilną przyszłość w tak niespokojnych czasach i realnie zadbać o nasze bezpieczeństwo.

Generał Polko przyznał, że to co w Polsce dokucza, to brak wiary we własne siły. Czytałem tych geopolityków, którzy straszą. Tych, którzy mówią, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, to rozniosłaby nas w proch i pył. Putin w trzy dni opanowałby Warszawę – mówił Polko. Podkreślił, że "nie opanowałby, nie jesteśmy tak bezradni" i dodał, że mamy silne wojsko i społeczeństwo, które w takich trudnych momentach potrafi się zmobilizować i bronić własnej ziemi.

Gen. Polko: Polska jest członkiem NATO, co daje nam potężną siłę

Generał Polko pytany o możliwość posiadania broni nuklearnej przez Polskę przyznał, że w zasadzie żaden kraj, który posiada broń nuklearną, nie został zaatakowany.

Korea Północna z tego powodu ma się dobrze, ale kluczem jest, żeby w tych kwestiach wziąć pod uwagę, że jednak Polska jest członkiem sojuszu NATO, co daje nam potężną siłę, bo w jakiś sposób ten parasol nuklearny nad Polską jest – stwierdził Polko.

Gen. Polko: Polska powinna być jak Niemcy w czasie zimnej wojny

Dodał, że jeszcze lepiej by było, gdyby Polska została potraktowana tak jak Niemcy w czasie zimnej wojny i gdyby została włączona do programu "nuclear sharing" – udostępniania broni jądrowej w ramach NATO. Zaznaczył, że o tym mówił prezydent Andrzej Duda i prezydent Karol Nawrocki, "ale o tym nie trzeba mówić, (...) trzeba robić". Dodał, że w tym przypadku nie chodzi o udzielanie wywiadów, ale budowanie relacji i przekonywanie ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, czy w przyszłości innego prezydenta, aby to realizował.

