Dziennik Gazeta Prawana logo

Gen. Polko nie zgadza się z geopolitykami. "Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 21:21
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Gen. Roman Polko
Gen. Roman Polko/PAP
"Polska jest członkiem sojuszu NATO, co daje nam potężną siłę, bo jest jakiś sposób parasol nuklearny nad Polską" – powiedział podczas Strefy Społecznej w Gdańsku były szef GROM gen. Roman Polko. "Jeszcze lepiej byłoby, gdyby Polska została włączona do programu nuclear sharing" – dodał. Zganił również geopolityków za przesadny pesymizm.

W sobotę w południe odbyło się uroczyste rozpoczęcie Święta Wolności i Praw Obywatelskich w Gdańsku. Obecnych przywitały wiceprezydent Gdańska Monika Chabior, p.o. dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Magdalena Mistat i wiceprezeska zarządu Fundacji Gdańskiej Milena Mieczkowska.

Gen. Polko: Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni

W sobotę w panelu pt. "Chcesz pokoju, szykuj się do wojny" gościł były szef GROM gen. Roman Polko, który odpowiadał na pytanie, jak budować stabilną przyszłość w tak niespokojnych czasach i realnie zadbać o nasze bezpieczeństwo.

Generał Polko przyznał, że to co w Polsce dokucza, to brak wiary we własne siły. Czytałem tych geopolityków, którzy straszą. Tych, którzy mówią, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, to rozniosłaby nas w proch i pył. Putin w trzy dni opanowałby Warszawę – mówił Polko. Podkreślił, że "nie opanowałby, nie jesteśmy tak bezradni" i dodał, że mamy silne wojsko i społeczeństwo, które w takich trudnych momentach potrafi się zmobilizować i bronić własnej ziemi.

Gen. Polko: Polska jest członkiem NATO, co daje nam potężną siłę

Generał Polko pytany o możliwość posiadania broni nuklearnej przez Polskę przyznał, że w zasadzie żaden kraj, który posiada broń nuklearną, nie został zaatakowany.

Korea Północna z tego powodu ma się dobrze, ale kluczem jest, żeby w tych kwestiach wziąć pod uwagę, że jednak Polska jest członkiem sojuszu NATO, co daje nam potężną siłę, bo w jakiś sposób ten parasol nuklearny nad Polską jest – stwierdził Polko.

Gen. Polko: Polska powinna być jak Niemcy w czasie zimnej wojny

Dodał, że jeszcze lepiej by było, gdyby Polska została potraktowana tak jak Niemcy w czasie zimnej wojny i gdyby została włączona do programu "nuclear sharing" – udostępniania broni jądrowej w ramach NATO. Zaznaczył, że o tym mówił prezydent Andrzej Duda i prezydent Karol Nawrocki, "ale o tym nie trzeba mówić, (...) trzeba robić". Dodał, że w tym przypadku nie chodzi o udzielanie wywiadów, ale budowanie relacji i przekonywanie ludzi z otoczenia Donalda Trumpa, czy w przyszłości innego prezydenta, aby to realizował.

Strefa Społeczna od 2019 roku łączy festiwalowy charakter wydarzenia miejskiego z merytorycznym programem debat i spotkań. Oprócz Sceny Głównej oraz scen organizacji (Outside i Przesmyk), uczestnicy mogą odwiedzać niemal 200 stoisk NGO z całej Polski, brać udział w warsztatach, spotkaniach i aktywnościach rodzinnych, a także w nowej w tym roku Strefie Prezentacji.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: generałWładimir PutinNATORoman Polko
Powiązane
Dietmar Woidke
Niemiecki polityk bije w rząd. "Nie mogę zrozumieć niedoceniania Polski"
Ukraiński żołnierz
Te słowa ukraińskiego weterana dają do myślenia. "NATO nie nadąża za realiami frontu"
Władimir Putin
Eksperci nie mają złudzeń: Rosja testuje NATO, Putin dąży do eskalacji
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGen. Polko nie zgadza się z geopolitykami. "Putin nie opanowałby Warszawy w trzy dni" »
Zobacz
|
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie lub żwirze
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie lub żwirze. Sadź w czerwcu, a stworzy różowe obłoki w całym ogrodzie
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Finał światowego hitu
"Ranczo Duttonów"
Ulubieńcy widzów wrócili w nowym serialu. Od razu 1. miejsce
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł: Jest oszczędna i wygodna
Dacia Duster z napędem 4x4 i LPG
Oto najtańsze auta z LPG. Przejedziesz 1400 km i śmiejesz się z elektryków
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj