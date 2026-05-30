Dziennik Gazeta Prawana logo

Tragiczny wypadek na Słowacji. Nie żyje polska turystka

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 09:17
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Słowacka policja
Słowacka policja/Shutterstock
Tragiczny wypadek na Słowacji. Polska turystka zginęła podczas wycieczki w Parku Narodowym Słowacki Raj. Kobieta odłączyła się od grupy bojąc się trudności związanych z pokonywaniem szlaku m.in. z drabinkami i łańcuchami. O wypadku poinformowali w sobotę ratownicy z Horskiej Zachrannej Służby (HZS).

Ratownicy przekazali, że do tragicznego wypadku doszło w piątek.

Odłączenie od grupy

67-letnia kobieta około godz. 9 odłączyła się od grupy w wąwozie Piecky. Jej towarzysze mieli pokonać trasę i wrócić tym samym, jedynym szlakiem.

Akcja ratunkowa

Po rozstaniu nie udało się nawiązać z kobietą kontaktu telefonicznego. Zawiadomiono policję, która zwróciła się do HZS o pomoc w poszukiwaniach. W akcji uczestniczyło siedmiu ratowników ze Słowackiego Raju, dwóch specjalistów wyposażonych w drona z urządzeniem do lokalizowania telefonów komórkowych oraz trzech przewodników z psami tropiącymi. W działania zaangażowano również służby policyjne odpowiedzialne za ustalanie danych lokalizacyjnych.

Znalezienie ciała

Ratownicy odnaleźli ciało kobiety w stromym terenie wąwozu, poniżej Wielkiego Wodospadu. Zwłoki przetransportowano do miejscowości Hrabuszice.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Słowacjawypadekgóryturystka
Powiązane
Wołodymyr Zełenski
Awantura wokół Zełenskiego i UPA. Ukraina: To nie było wymierzone w Polaków
Adam Bodnar
Adam Bodnar odznaczony w Niemczech. "Żarliwy bojownik o demokrację"
Donald Trump i Pete Hegseth
Znaczące słowa szefa Pentagonu. "Europa Zachodnia powinna wziąć to pod uwagę"
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTragiczny wypadek na Słowacji. Nie żyje polska turystka »
Zobacz
|
jarosław kaczyński
Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Nowa Skoda Fabia 130 Sport
Oto nowa Skoda za 73 150 zł: Jest oszczędna i wygodna
Quiz z historii
Trudny quiz z historii. Nielicznych stać na 15/15
Policja, dowód rejestracyjny
Masz to w aucie? Żegnaj się z dowodem rejestracyjnym
Wolfgang Ischinger
Niemiecki prawnik bez ogródek o projekcie NATO: Nie chodzi o solidarność, ale nasz interes
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj