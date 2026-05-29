Dziennik Gazeta Prawana logo

Prezydent Nawrocki zapowiada kolejne weto. Stanowcze "nie" dla "alternatywy małżeństwa"

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 11:25
[aktualizacja dzisiaj, 11:23]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki stanowczo reaguje na decyzję Sejmu/PAP
Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa.

"Jestem strażnikiem Konstytucji. W Konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny" - dodał prezydent.

Sejm zdecydował, nastąpił przełom. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej
Sejm zdecydował, nastąpił przełom. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej

Prezydent o "podważaniu polskiej Konstytucji"

Nawrocki zaznaczył, że jest gotowy podpisać ustawę, "która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej Konstytucji". "Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ideologicznej presji, czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Mam nadzieję, że taką uda się wypracować" - zaznaczył prezydent.

Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Prezydent proponuje
Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Prezydent proponuje

Założenia ustawy o statusie osoby najbliższej w związku

Uchwalona w piątek ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: prezydentustawazwiązki
Powiązane
Wołodymyr Zełenski w Szwecji
Mocne słowa ze Szwecji. "Putin się boi"
Flis
Kto zostanie prezydentem Krakowa? Prof. Jarosław Flis wskazał faworyta
Władimir Putin
Władimir Putin ma kłopoty. Brytyjski dziennik dotarł do listu ministra finansów Rosji
Rumunia, pożar
"Rosyjska inwazja dronów uderzyła w kraj na terytorium UE". Oświadczenie szefowej KE
H.R. McMaster
Amerykański generał zwrócił się do Polaków: Jeden Trump to nie USA, byliśmy z wami przez całą zimną wojnę
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPrezydent Nawrocki zapowiada kolejne weto. Stanowcze "nie" dla "alternatywy małżeństwa" »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje i wypuści nowe pąki
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj