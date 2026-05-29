Premier Tusk o "niepokojącej" decyzji Zełenskiego. "Oczekiwałbym od obu prezydentów..."

oprac. Beata Zatońska
dzisiaj, 11:45
Premier Donald Tusk o decyzji prezydenta Ukrainy/PAP
Premier: decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia „Bohaterów UPA” jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak mówił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego

"Bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze" - powiedział Donald Tusk, komentując zamiar odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier ocenił, że nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem "Bohaterów UPA" było "niepokojące".

Nawrocki odbierze Zełenskiemu Order Orła Białego? Prezydent proponuje

Tusk o "trudnej, ale koniecznej" przyjaźni polsko-ukraińskiej

"Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską" - dodał.

Tusk: mamy poważny problem

Premier - odnosząc się do tej decyzji - powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie, że "mamy bardzo poważny problem". "Decyzja prezydenta Zełenskiego, ona oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i, moim zdaniem, niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych, różnych interpretacji" - powiedział szef rządu.

Prezydent Nawrocki zapowiada kolejne weto. Stanowcze "nie" dla "alternatywy małżeństwa"

Donald Tusk o "ponurym dziedzictwie UPA"

Tusk dodał, że "każdy naród ma prawo do swoich interpretacji". "Ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki i każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA" - zaznaczył.

Sejm zdecydował, nastąpił przełom. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej

Prezydent Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by było to jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu, która zbierze się 8 czerwca. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia Bohaterów UPA. "8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego" - oświadczył prezydent. Dodał, że ostateczna decyzja należy do niego, ale kapituła musi się zebrać.

