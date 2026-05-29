Premier Tusk o "niepokojącej" decyzji Zełenskiego. "Oczekiwałbym od obu prezydentów..."

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w środę nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych swego kraju imię "Bohaterów UPA". Jak mówił, uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".

Apel Tuska do Nawrockiego i Zełenskiego

"Bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze" - powiedział Donald Tusk, komentując zamiar odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Premier ocenił, że nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem "Bohaterów UPA" było "niepokojące".

Tusk o "trudnej, ale koniecznej" przyjaźni polsko-ukraińskiej

"Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską" - dodał.

Tusk: mamy poważny problem

Premier - odnosząc się do tej decyzji - powiedział w piątek dziennikarzom w Sejmie, że "mamy bardzo poważny problem". "Decyzja prezydenta Zełenskiego, ona oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i, moim zdaniem, niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie tych różnic historycznych, różnych interpretacji" - powiedział szef rządu.

Donald Tusk o "ponurym dziedzictwie UPA"

Tusk dodał, że "każdy naród ma prawo do swoich interpretacji". "Ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki i każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA" - zaznaczył.

Prezydent Nawrocki chce odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego

Prezydent Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by było to jednym z punktów posiedzenia Kapituły Orderu, która zbierze się 8 czerwca. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia Bohaterów UPA. "8 czerwca odbędzie się posiedzenie Kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego" - oświadczył prezydent. Dodał, że ostateczna decyzja należy do niego, ale kapituła musi się zebrać.