Dziennik Gazeta Prawana logo

Sejm zdecydował, nastąpił przełom. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 10:38
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
politycy PiS
Sejm nie przychylilił się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Demokracji Bezpośredniej/PAP
Sejm w piątek zajął się ustawą dotyczącą statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Głosowano też nad wnioskiem o odrzucenie projektu w całości. Ustawa została przyjęta wraz z pakietem poprawek doprecyzowujących, które zgłosił klub Lewicy.

Za uchwaleniem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i statusie osoby najbliższej głosowało 230 posłów, 198 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

Ten Typ Mes kontra Biedronka. "Nie pozostaje nic innego, jak składać pozew"
Ten Typ Mes kontra Biedronka. "Nie pozostaje nic innego, jak składać pozew"

Wnioski PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej odrzucone

Wcześniej posłowie i posłanki nie przychylili się do wniosków o odrzucenie ustawy, złożonych przez kluby PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz koło Demokracji Bezpośredniej. Odrzucili także pakiet poprawek zgłoszonych przez posłankę Martę Stożek z partii Razem. Przyjęli natomiast pakiet trzech poprawek zgłoszonych przez klub Lewicy, o charakterze doprecyzowującym i ujednolicającym.

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku - co oznacza

Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która - rejestrowana w USC - umożliwi stronom m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. (

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: sejmustawazwiązki
Powiązane
Flis
Kto zostanie prezydentem Krakowa? Prof. Jarosław Flis wskazał faworyta
Władimir Putin
Władimir Putin ma kłopoty. Brytyjski dziennik dotarł do listu ministra finansów Rosji
Putin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze"
Putin wskazał kraj przyjazny Rosji. "Nasze więzi są coraz mocniejsze"
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSejm zdecydował, nastąpił przełom. Chodzi o ustawę o statusie osoby najbliższej »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje
Wystarczy, że włożysz 3 kostki do doniczki z marniejącym storczykiem. Kwiat natychmiast odżyje i wypuści nowe pąki
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj