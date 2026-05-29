Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja władz

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:38
Prezydent Rumunii Nicusor Dan poinformował w piątek, że rosyjski konsul w mieście Konstanca, w południowo-wschodniej części kraju, został uznany za persona non grata i będzie musiał opuścić terytorium państwa - przekazała agencja Reutera.

Rosyjski konsul uznany za persona non grata

Jest to reakcja Bukaresztu na wtargnięcie w piątek rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu dwie osoby zostały ranne.

Rosyjskie MSZ, cytowane przez Reutersa, oświadczyło, że Moskwa wkrótce odpowie na decyzję władz w Bukareszcie.

Wcześniej w piątek informowano, że ambasador Rosji został wezwany na rozmowę do resortu dyplomacji Rumunii.

Rosyjski bezzałogowiec rozbił się na dachu bloku mieszkalnego

Ministerstwo obrony w Bukareszcie poinformowało w piątek rano, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonym o około 20 km od granicy z Ukrainą, powodując pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby doznały lekkich obrażeń.

Źródło PAP
