Niepokojące słowa prezydenta Ukrainy. Dane wywiadu wskazują jasno

"Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak"

Dziękuję za wyrazy współczucia w związku z nieustannymi rosyjskimi atakami z powietrza. Poinformowałem kanclerza o danych naszego wywiadu, zgodnie z którymi Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak na ukraińskie miasta i społeczności. Bardzo ważne jest, aby partnerzy wspólnie reagowali na te ostrzały, przede wszystkim poprzez dostawy środków przeciwrakietowych - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Rozmówcy omówili również proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Spodziewamy się, że już w czerwcu zostanie otwarty pierwszy klaster. To sprawiedliwe, Ukraińcy na to zasługują. Dziękuję Austrii za to, że w pełni podziela ten pogląd – zaznaczył prezydent.

"Konieczne są dodatkowe sankcje wobec Rosji"

Według Zełenskiego ważne jest, aby wszyscy partnerzy Ukrainy wiedzieli, jaki jest przebieg konfliktu - szczególnie to, że Rosja nadal stawia na wojnę, a nie na inicjatywy dyplomatyczne. Przede wszystkim oznacza to, że konieczne są dodatkowe sankcje wobec Rosji, a także to, że realizacja naszych porozumień z partnerami w sprawie obrony przeciwlotniczej nie może się opóźniać - zaznaczył prezydent.

Portal Kyiv Independent przekazał w środę, że przywódca Ukrainy wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, zwłaszcza środków przeciwdziałania rakietom balistycznym.

Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków PAC-3 do systemów Patriot, głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków rakietowych minionej zimy, ograniczonej produkcji w USA i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie.

System Patriot jest praktycznie jedynym skutecznym środkiem obrony przeciw rosyjskim pociskom balistycznym i hipersonicznym. W zmasowanym ostrzale z niedzieli, 24 maja, Rosja wykorzystała przeciwko obwodowi kijowskiemu 600 dronów, 90 rakiet i hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik.