Dziennik Gazeta Prawana logo

Niepokojące słowa prezydenta Ukrainy. Dane wywiadu wskazują jasno

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ukrainian President Volodymyr Zelensky visits Sweden
Niepokojące słowa prezydenta Ukrainy. Dane wywiadu wskazują jasno/PAP/EPA
"Dane wywiadu wskazują na to, że Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak na ukraińskie miasta i społeczności" - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy telefonicznej z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem.

"Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak"

Dziękuję za wyrazy współczucia w związku z nieustannymi rosyjskimi atakami z powietrza. Poinformowałem kanclerza o danych naszego wywiadu, zgodnie z którymi Rosjanie przygotowują nowy zmasowany atak na ukraińskie miasta i społeczności. Bardzo ważne jest, aby partnerzy wspólnie reagowali na te ostrzały, przede wszystkim poprzez dostawy środków przeciwrakietowych - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraina pozyska 36 szwedzkich myśliwców. To "game changer" i cios w Rosję
Ukraina pozyska 36 szwedzkich myśliwców. To "game changer" i cios w Rosję

Rozmówcy omówili również proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Spodziewamy się, że już w czerwcu zostanie otwarty pierwszy klaster. To sprawiedliwe, Ukraińcy na to zasługują. Dziękuję Austrii za to, że w pełni podziela ten pogląd – zaznaczył prezydent.

"Konieczne są dodatkowe sankcje wobec Rosji"

Według Zełenskiego ważne jest, aby wszyscy partnerzy Ukrainy wiedzieli, jaki jest przebieg konfliktu - szczególnie to, że Rosja nadal stawia na wojnę, a nie na inicjatywy dyplomatyczne. Przede wszystkim oznacza to, że konieczne są dodatkowe sankcje wobec Rosji, a także to, że realizacja naszych porozumień z partnerami w sprawie obrony przeciwlotniczej nie może się opóźniać - zaznaczył prezydent.

Portal Kyiv Independent przekazał w środę, że przywódca Ukrainy wysłał list do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed pogłębiającym się niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie, zwłaszcza środków przeciwdziałania rakietom balistycznym.

Ukraina ma obecnie poważny deficyt pocisków PAC-3 do systemów Patriot, głównie z powodu intensywnych rosyjskich ataków rakietowych minionej zimy, ograniczonej produkcji w USA i wzrostu zapotrzebowania na te rakiety na Bliskim Wschodzie.

System Patriot jest praktycznie jedynym skutecznym środkiem obrony przeciw rosyjskim pociskom balistycznym i hipersonicznym. W zmasowanym ostrzale z niedzieli, 24 maja, Rosja wykorzystała przeciwko obwodowi kijowskiemu 600 dronów, 90 rakiet i hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Rosjawojna w Ukrainiewołodymyr zełenski
Powiązane
Kaja Kallas
Kaja Kallas bije na alarm: Rosja chce wciągnąć UE w pułapkę
Maciej Wewiór
Rosja zmienia zasady gry? MSZ: Mamy plany na wypadek ataku na polską placówkę
Rosja fałszuje sygnały GPS? Poważne oskarżenie z Litwy
Rosja fałszuje sygnały GPS? Poważne oskarżenie z Litwy
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiepokojące słowa prezydenta Ukrainy. Dane wywiadu wskazują jasno »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota już w produkcji. Ma silnik 2.8/204 KM. Gwarancja na 1 mln km
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj