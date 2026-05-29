Kto zostanie prezydentem Krakowa? Prof. Jarosław Flis wskazał faworyta

Najwcześniej swoją kandydaturę zgłosił się Marian Banaś, który zadeklarował, że wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa i przedstawi kandydatów do rady miasta. Start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosiła także Aleksandra Owca z Partii Razem.

Łukasz Gibała wystartuje po raz czwarty?

Najczęściej wśród potencjalnych kandydatów wymieniany jest Łukasz Gibała., przedsiębiorca i radny głosów. Start byłby już jego czwartą próbą zdobycia tego urzędu.

Na dziś faworytem jest Łukasz Gibała - powiedział "Faktowi", prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zdaniem, kandydat Koalicji Obywatelskiej także ma duże szanse i jest faworytem do drugiej tury.

Na krótkiej liście KO są Paweł Kowal i Monika Piątkowska. Wśród możliwych, chociaż mało prawdopodobnych kandydatów wymienia się też Bogdana Klicha, Bartłomieja Sienkiewicza.

Największe szanse mają ci, którzy zajmują się miastem, mają w tym doświadczenie, a nie tacy, co teraz zaczną się zastanawiać co robić z Krakowem. W tym sensie Gibała jest faworytem. Aczkolwiek miał już szanse w przeszłości i jej nie wykorzystał. W jego pojedynku z Miszalskim, nikt nie onieśmielał swoją przewagą przeciwnika - powiedział Jarosław Flis.

Jacek Majchrowski o Gibale

Były prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ma złe zdanie o Gibale. W rozmowie z zero.pl przyznał, że obawia się jego prezydentury. Jak słyszę te wypowiedzi osób z nim związanych, jak widzę tę jego ekipę, to nie mam pozytywnych myśli - stwierdził.

Tak mówił dalej o Gibale: To ktoś, kto mimo trzech przegranych, kiedy mieszkańcy mu mówią "nie, nie i nie", odpowiada: "To ja was jednak uszczęśliwię”. Albo to są jakieś takie sprawy związane z psychiką, albo są za tym jakieś cele.

Wybory nowego prezydenta Krakowa muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania Aleksandra Miszalskiego. Oznacza to, że przedterminowe głosowanie najprawdopodobniej odbędzie się w sierpniu, a ewentualna druga tura - we wrześniu.