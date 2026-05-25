Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Są oficjalne wyniki

Miejska Komisja ds. Referendum ogłosiła oficjalne wyniki głosowania, które odbyło się w niedzielę. Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z urzędu zagłosowało aż 171 581 mieszkańców Krakowa, podczas gdy przeciwko opowiedziało się zaledwie 3 631 osób. Frekwencja w tym głosowaniu osiągnęła 29,99 proc., co pozwoliło przekroczyć wymagany próg 26,98 proc. (158 555 osób). Tym samym referendum uznaje się za ważne i skuteczne.

Rada Miasta Krakowa pozostaje

Los rady miasta okazał się inny niż prezydenta. Mimo że większość głosujących (168 010 osób) opowiedziała się za odwołaniem radnych, głosowanie w tej części nie osiągnęło wymaganego progu ważności. Aby odwołać radę, do urn musiało udać się 179 792 wyborców, jednak frekwencja wyniosła zaledwie 29,97 proc. (przy progu 30,59 proc.). W konsekwencji obecny skład Rady Miasta Krakowa, w którym większość mają Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, kontynuuje pracę.

Co czeka Kraków w najbliższym czasie?

Odwołanie Aleksandra Miszalskiego uruchamia procedurę wyborów przedterminowych. Zgodnie z prawem, Prezes Rady Ministrów zarządzi nowe głosowanie, które powinno odbyć się w terminie do 90 dni. Do czasu wyłonienia nowego prezydenta, miastem zarządzać będzie osoba wskazana przez premiera.