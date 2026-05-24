Dziennik Gazeta Prawana logo

Macron wywiera presję na Łukaszenkę. Takie ma żądania

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 20:35
[aktualizacja dzisiaj, 20:41]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Emmanuel Macron
Presja Paryża na Mińsk. Macron żąda od Łukaszenki odcięcia się od działań Rosji/Shutterstock
Agencja AFP podała w niedzielę, że prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał przywódcę Białorusi Alaksandra Łukaszenkę, by nie pozwolił, aby Białoruś została wciągnięta w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie. AFP informując o rozmowie powołała się na współpracownika prezydenta Francji.

Według tego źródła Macron "podkreślił ryzyko, jakim byłoby dla Białorusi, gdyby dała się wciągnąć w napastniczą wojnę” prowadzoną przez Rosję przeciwko Ukrainie. Prezydent Francji "zachęcał również Alaksandra Łukaszenkę do wykonania gestów niezbędnych do poprawy relacji między Białorusią i Europą” - dodał rozmówca AFP.

Wcześniej w niedzielę AFP poinformowała o rozmowie telefonicznej Macrona i autorytarnego przywódcy Białorusi powołując się na oficjalne źródła w Mińsku. Służby prasowe Łukaszenki podały, że rozmowa odbyła się z inicjatywy prezydenta Francji.

Macron nie spotka się z Nawrockim w Polsce. Rzecznik prezydenta podał przyczynę
Macron nie spotka się z Nawrockim w Polsce. Rzecznik prezydenta podał przyczynę

Rozmowa Macrona i Lukaszenki

Ze swej strony agencja Reutera podała, powołując się na kanał na Telegramie o nazwie Puł Pierwogo, że Macron i Łukaszenka rozmawiali m.in. o relacjach Białorusi z UE i Francją. Ta sama informacja o treści rozmowy została podana przez służby prasowe Łukaszenki. Puł Pierwogo to oficjalny kanał związany z obsługą medialną Łukaszenki.

Na początku inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Białoruś pozwoliła oddziałom rosyjskim na rozpoczęcie ze swego terytorium ataku na północną część Ukrainy w kierunku Kijowa.

W połowie maja br. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja zamierza wciągnąć Białoruś w wojnę przeciw Ukrainie i rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO. Zełenski wyjaśnił, że służby ukraińskie odnotowują próby zaangażowania Białorusi w wojnę i że świadczą o tym dodatkowe kontakty między Łukaszenką a Rosjanami.

Wzmocnienie obrony na kierunku białoruskim

Zełenski polecił wojsku i służbom specjalnym wzmocnienie obrony na kierunku białoruskim i opracowanie planu reakcji na te ewentualne działania.

Rozmowa Macrona z Łukaszenką odbyła się po tym, jak Rosja przeprowadziła kolejne masowe ostrzały terytorium Ukrainy, których celem był w szczególności Kijów. Rosja po raz trzeci wykorzystała hipersoniczny pocisk Oriesznik, którzy według Moskwy może też przenosić głowice jądrowe.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Alaksandr ŁukaszenkaEmmanuel Macron
Powiązane
Alaksandr Łukaszenka
Atomowy pokaz siły tuż przy polskiej granicy. Łukaszenka: Obronimy się od Brześcia do Władywostoku
Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym
Putin i Łukaszenka mogą pić szampana. Sankcje nałożone na Rosję i Białoruś zniesione ze skutkiem natychmiastowym
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
Putin i Łukaszenka otwierają szampany. Rosjanie i Białorusini wracają na światowe salony
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMacron wywiera presję na Łukaszenkę. Takie ma żądania »
Zobacz
|
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Miedziano-czerwona elektryczna Toyota C-HR+ pokryta kroplami deszczu, zaparkowana na brukowanym podjeździe. Widoczny pas przedni nowoczesnego SUV-a z logo Toyoty i wąskimi reflektorami LED
Polacy kupują 397 aut dziennie. Nowa Toyota ośmiesza cenniki konkurencji
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj