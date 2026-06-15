Gigantyczne zarobki lekarza i radnego. Dawid Kacprzyk odchodzi z Koalicji Obywatelskiej

Szef MSWiA, lider warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński przekazał w serwisie X, że w poniedziałek przyjął rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w formacji.

Dziś przyjąłem rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) June 15, 2026

Jednocześnie dyżury i media

W minionym tygodniu TVN24 podała, że Dawid Kacprzyk, 29-letni lekarz bez specjalizacji, pełni funkcję kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Oprócz tego pracuje także w innych jednostkach medycznych, a także jest aktywnym radnym dzielnicy Ursus z ramienia KO. Kacprzyk był również obecny w mediach.

Rekordowe zarobki

Według informacji przekazanych przez TVN24, z oświadczenia majątkowego Kacprzyka wynika, że w ubiegłym roku w ramach działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych uzyskał dochód przekraczający 1 mln 600 tys. zł. Dziennikarze ustalili, że tylko w Szpitalu Południowym w 2025 r. przepracował łącznie 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin miesięcznie i niemal 11 godzin dziennie, uwzględniając także niedziele i święta.

Mieszkanie i luksusowy samochód bez kredytu

Z oświadczenia majątkowego radnego Koalicji Obywatelskiej możemy się też dowiedzieć nie tylko o jego gigantycznych zarobkach. Kacprzyk pracując w publicznej służbie zdrowia dorobił się również nowego samochodu Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkania wartego 900 tys. zł. Jak zaznaczył 29-latek w dokumencie nie ma żadnego kredytu.

Naczelna Izba Lekarska przygląda się sprawie

Jak przekazał Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, na podstawie doniesień prasowych złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej w związku z podejrzeniem opuszczenia dyżuru przez lekarza.