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Gigantyczne zarobki lekarza i radnego. Dawid Kacprzyk odchodzi z Koalicji Obywatelskiej

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 18:37
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Kacprzyk
Dawid Kacprzyk odchodzi z KO/East News
Dawid Kacprzyk, lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej z warszawskiego Ursusa, zrezygnował z członkostwa w partii. Decyzja ta zapadła po ujawnieniu przez media informacji dotyczących jego zatrudnienia i liczby przepracowanych godzin w stołecznym szpitalu. Z medialnych doniesień wynika, że w 2025 r. miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1,6 miliona złotych.

Szef MSWiA, lider warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński przekazał w serwisie X, że w poniedziałek przyjął rezygnację Dawida Kacprzyka z członkostwa w formacji.

Jednocześnie dyżury i media

W minionym tygodniu TVN24 podała, że Dawid Kacprzyk, 29-letni lekarz bez specjalizacji, pełni funkcję kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w placówce podległej prezydentowi Warszawy. Oprócz tego pracuje także w innych jednostkach medycznych, a także jest aktywnym radnym dzielnicy Ursus z ramienia KO. Kacprzyk był również obecny w mediach.

Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę
Szokujące oświadczenie majątkowe 29-letniego radnego Koalicji Obywatelskiej. Zarobił prawdziwą fortunę

Rekordowe zarobki

Według informacji przekazanych przez TVN24, z oświadczenia majątkowego Kacprzyka wynika, że w ubiegłym roku w ramach działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług medycznych uzyskał dochód przekraczający 1 mln 600 tys. zł. Dziennikarze ustalili, że tylko w Szpitalu Południowym w 2025 r. przepracował łącznie 3976 godzin, co daje średnio 331 godzin miesięcznie i niemal 11 godzin dziennie, uwzględniając także niedziele i święta.

Mieszkanie i luksusowy samochód bez kredytu

Z oświadczenia majątkowego radnego Koalicji Obywatelskiej możemy się też dowiedzieć nie tylko o jego gigantycznych zarobkach. Kacprzyk pracując w publicznej służbie zdrowia dorobił się również nowego samochodu Porsche Panamera za ponad pół mln zł i mieszkania wartego 900 tys. zł. Jak zaznaczył 29-latek w dokumencie nie ma żadnego kredytu.

Naczelna Izba Lekarska przygląda się sprawie

Jak przekazał Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, na podstawie doniesień prasowych złożono zawiadomienie do pionu odpowiedzialności zawodowej w związku z podejrzeniem opuszczenia dyżuru przez lekarza.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zarobkiKOlekarz
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Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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