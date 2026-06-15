Dodatkowe wolne za święto w sobotę
Kluczowa zasada wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z nią, każde święto ustawowe przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym.
Ponieważ dla większości zatrudnionych sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, święto to "znika” z kalendarza roboczego. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, pracodawca ma obowiązek zrekompensować ten dzień, wyznaczając inny termin wolny od pracy w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego.
Różnice między sektorem publicznym a prywatnym
Choć prawo do dnia wolnego przysługuje każdemu pracownikowi etatowemu, sposób wyznaczenia tego terminu różni się w zależności od sektora:
- Sektor publiczny: Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, został wyznaczony dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. Dzięki temu urzędnicy zyskają tzw. długi weekend (od piątku do niedzieli).
- Sektor prywatny: Pracodawca prywatny nie musi wyznaczać wolnego dokładnie 14 sierpnia. Ma swobodę w ustaleniu terminu dnia wolnego w dowolnym momencie trwania danego okresu rozliczeniowego.
W praktyce wielu prywatnych przedsiębiorców decyduje się na wybór 14 sierpnia, co jest rozwiązaniem najbardziej przejrzystym organizacyjnie. Część firm wybiera jednak inne daty - na przykład okres między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem lub okolice Wielkanocy - co jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.
Premier wydał zarządzenie
Zarządzenie Premiera obejmuje administrację rządową. W piątek 14 sierpnia zamknięte będą m.in.:
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
- ministerstwa i urzędy centralne,
- urzędy wojewódzkie,
- Krajowa Informacja Skarbowa oraz izby administracji skarbowej.
Ważne
Zarządzenie nie obejmuje automatycznie wszystkich jednostek samorządowych. Jeśli planujesz załatwienie spraw w urzędzie skarbowym, placówce ZUS czy wydziale komunikacji, warto wcześniej upewnić się, czy dana instytucja stosuje się do wyznaczonego terminu wolnego.
Pozostałe dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku
Oto pozostałe dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to:
- 15 sierpnia (sobota) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (niedziela) - Wszystkich Świętych
- 11 listopada (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia (czwartek) - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia (piątek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia (sobota) - drugi dzień Bożego Narodzenia.