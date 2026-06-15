Dodatkowe wolne za święto w sobotę

Kluczowa zasada wynika z art. 130 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z nią, każde święto ustawowe przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin w danym okresie rozliczeniowym.

Ponieważ dla większości zatrudnionych sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, święto to "znika” z kalendarza roboczego. Aby zachować prawidłowy wymiar czasu pracy, pracodawca ma obowiązek zrekompensować ten dzień, wyznaczając inny termin wolny od pracy w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego.

Różnice między sektorem publicznym a prywatnym

Choć prawo do dnia wolnego przysługuje każdemu pracownikowi etatowemu, sposób wyznaczenia tego terminu różni się w zależności od sektora:

Sektor publiczny : Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, został wyznaczony dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej . Dzięki temu urzędnicy zyskają tzw. długi weekend (od piątku do niedzieli).

: Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie, na mocy którego piątek, 14 sierpnia 2026 roku, został wyznaczony . Dzięki temu urzędnicy zyskają tzw. długi weekend (od piątku do niedzieli). Sektor prywatny: Pracodawca prywatny nie musi wyznaczać wolnego dokładnie 14 sierpnia. Ma swobodę w ustaleniu terminu dnia wolnego w dowolnym momencie trwania danego okresu rozliczeniowego.

W praktyce wielu prywatnych przedsiębiorców decyduje się na wybór 14 sierpnia, co jest rozwiązaniem najbardziej przejrzystym organizacyjnie. Część firm wybiera jednak inne daty - na przykład okres między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem lub okolice Wielkanocy - co jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Premier wydał zarządzenie

Zarządzenie Premiera obejmuje administrację rządową. W piątek 14 sierpnia zamknięte będą m.in.:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,

ministerstwa i urzędy centralne,

urzędy wojewódzkie,

Krajowa Informacja Skarbowa oraz izby administracji skarbowej.

Ważne Zarządzenie nie obejmuje automatycznie wszystkich jednostek samorządowych. Jeśli planujesz załatwienie spraw w urzędzie skarbowym, placówce ZUS czy wydziale komunikacji, warto wcześniej upewnić się, czy dana instytucja stosuje się do wyznaczonego terminu wolnego.

Pozostałe dni ustawowo wolne od pracy w 2026 roku

Oto pozostałe dni wolne od pracy w 2026 r. w Polsce to: