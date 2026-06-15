W miniony weekend Karol Nawrocki brał udział w 80. urodzinach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji zorganizowana została gala UFC Freedom 250. Ta aktywność prezydenta nie uszła uwadze Joannie Szczepkowskiej.

Joanna Szczepkowska punktuje Karola Nawrockiego

Aktorka znana m.in. z takich filmów jak "Kronika wypadków miłosnych". "Cudzoziemka" czy "Matka królów" często zamieszcza w sieci wpisy, w których punktuje obecnego prezydenta. Joanna Szczepkowska nazywa go "rezydentem".

Zdaniem aktorki organizacja tego typu gali przez Donalda Trumpa nie była jedynie "typową trumpowską prowakacją". To jest klimat agresji i brutalności, który kocha Trump i kocha rezydent. Walenie w głowę, kopanie, duszenie, krew, nie są dla nich gorszące. Gorszące są związki partnerskie - napisała Joanna Szczepkowska.

Joanna Szczepkowska wspomina o Jarosławie Kaczyńskim

Nie polecam tego, ale w pierwszym komentarzu zamieszczam link do walki zawodnika, który do USA poleciał z rezydentem. Kto ma silę, niech obejrzy walkę Błachowicza z Guskovem. Po pierwszej minucie się zaczyna. A Kaczyński lubi oglądać byki na arenie. Polska prawica - dodała.

W swoim wpisie Joanna Szczepkowska wspomniała również o rozmowie Karola Nawrockiego z dziennikarzami. I jeszcze jedno: natknęłam się na jakieś spotkanie Nawrockiego z polskimi dziennikarzami, już teraz, w USA. Pytania zadawał między innymi korespondent TVN-u. Po jednym z pytań, rezydent kolejny raz zaczął nadawać na rząd, mówiąc o jego antyamerykańskim nastawieniu - pisze aktorka.

Joanna Szczepkowska wytyka Nawrockiemu zdradę

Wspomniał też o wielu rozmowach telefonicznych z Trumpem i znowu o antyamerykańskim nastawieniu rządu. To jest po pierwsze kłamstwo, poza tym jeśli o tym właśnie rozmawia z prezydentem innego państwa, to jest to zdrada - czytamy we wpisie Szczepkowskiej.

W dalszej części wpisu dostało się również reporterowi stacji TVN. Korespondent TVN u na to…nic. Nie skontrował żadnym pytaniem. Zamiast tego zapytał….jaki prezent ma Nawrocki dla Trumpa. Ktoś z TVP natomiast skontrował. Zmiana warty? - pytała retorycznie Joanna Szczepkowska.