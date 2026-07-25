Kolejny dron zestrzelony nad krajem NATO. Myśliwce F-16 eliminują bezzałogowiec Shahed

Rumuńskie ministerstwo obrony poinformowało w sobotę rano o kolejnym groźnym incydencie. Pilot myśliwca F-16 skutecznie zestrzelił dron, który naruszył granicę państwa o godzinie 8:22. Maszyna spadła na niezamieszkany obszar około 9,6 km na zachód od miasta Sfantu Gheorghe w centralnej części kraju.

To już druga taka sytuacja w bardzo krótkim czasie. W piątek rumuńskie lotnictwo po raz pierwszy w historii skorzystało z nowych przepisów przyjętych w 2025 roku, które pozwalają wojsku na legalne strącanie obcych bezzałogowców. Wówczas myśliwiec zniszczył podobny obiekt na wschodzie kraju, w pobliżu miejscowości Padina.

Wojsko potwierdza: To był rosyjski dron Shahed

Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rumunii, gen. Gheorghita Vlad, przekazał kluczowe ustalenia dotyczące pochodzenia maszyn. Pilot myśliwca zidentyfikował zestrzelony obiekt jako dron Shahed – dokładnie taki sam model, jakiego rosyjska armia regularnie używa do brutalnych ataków na sąsiednią Ukrainę.

Władze w Bukareszcie oraz przedstawiciele Unii Europejskiej nie mają wątpliwości i obarczają Rosję pełną odpowiedzialnością za te niebezpieczne incydenty. Sytuacja ta budzi ogromny niepokój, ponieważ w maju tego roku doszło już do dramatycznego momentu, gdy dron z ładunkiem wybuchowym uderzył w dom mieszkalny w miejscowości Galati, raniąc dwie osoby.

NATO reaguje i wzmacnia obronę nieba

Przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego pozostają w stałym kontakcie z rumuńskimi władzami i uważnie monitorują rozwój wydarzeń. W oficjalnych komunikatach NATO przypomina, że Rumunia aktywnie dozbraja swoją obronę przeciwlotniczą. Kraj zakupił m.in. specjalistyczny system antydronowy MEROPS, który inżynierowie zaprojektowali z myślą o przechwytywaniu małych bezzałogowców.