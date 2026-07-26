Awantura w sieci w sprawie Ryszarda Terleckiego. "To polityczne dno"

Na profilu posła Michała Wosia opublikowany został wpis ze zdjęciem Ryszarda Terleckiego i ironicznym komentarzem: "Młodzi. Wykształceni z wielkich miast. Odmłodzona prawica Mateusza Morawieckiego". Na końcu autor umieścił emotikon klauna.

Kpina z wieku Terleckiego

Ten wpis wielu polityków uznało za niesmaczną kpinę z wieku Ryszarda Terleckiego. Post został później usunięty, ale w sieci zaczęły krążyć jego zrzuty ekranu. Na przytyk do Terleckiego emocjonalnie zareagował Paweł Jabłoński, który również odszedł z PiS wraz z Mateuszem Morawieckim.

"Chłopak ledwo ponad 30 lat, z niewielkim wciąż dorobkiem politycznym – i ma czelność wyśmiewać się z WIEKU Ryszarda Terleckiego, jednego z najbardziej zasłużonych dla PiS polityków, represjonowanego przez komunę, wielkiego polskiego patriotę" - napisał Jabłoński o Wosiu.

Mateusz Morawiecki również napisał komentarz w tej sprawie. Podkreślił, że obrażanie, pogarda i brak szacunku "to polityczne dno". Zaapelował o opamiętanie i podkreślił, że prawica nie wygra wyborów wojną we własnych szeregach, ale wiarygodnością, skutecznością i programem.

Rafał Bochenek: To "Tusk jest wrogiem"

Głos w tej sprawie zabrał Rafał Bochenek, rzecznik PiS. Odpowiedział Pawłowi Jabłońskiemu. "Pawle, widzę, że najłatwiej przychodzi Ci obrażanie wszystkich dookoła i obrzucanie epitetami i inwektywami. Michał tę sytuację wyjaśnił, a Ty ze swoimi agresywnymi wpisami brniesz w ślepą uliczkę ... Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi, przecież spiskowałeś od dłuższego czasu nad rozłamem- dopiąłeś swego, choć to bardzo szkodzi. Zajmij się swoim stowarzyszeniem i przestań atakować" - napisał Bochenek. Zaapelował o opamiętanie przypomniał, że to "Tusk jest wrogiem". "No chyba, że przyjąłeś już zlecenie z drugiej strony, wówczas powodzenia nie życzę" dodał.

No przepraszam bardzo ale są granice!



Broniłem tu dopiero co przedwczoraj @MWosPL przed represjami prokuratury Żurka. Broniłem go też wielokrotnie wcześniej – gdy stawiano mu absurdalne zarzuty ws. Pegasusa, albo gdy prokuratura robiła pokazówkę żeby zająć jego majątek. I cały… pic.twitter.com/DLA0Wrawji — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) July 25, 2026 Rozwiń