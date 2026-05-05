Akcja Barbary Nowak zbulwersowała PiS. Nawet Ryszard Terlecki ma dosyć. "Już z nią nie knuje"

"Ustaliliśmy, że nie pójdziemy na Mszę Świętą do Katedry i nie pójdziemy w Marszu organizowanym przez wojewodę z PSL Klęczara. Idziemy na Mszę Świętą o godz. 12.00 do O.O. Bernardynów ul. Stradom i stamtąd przejdziemy pod Krzyż Katyński. Zaśpiewamy, kilka osób zabierze głos, złożymy kwiaty i znicze. Weźmiemy ze sobą flagi" - napisała Barbara Nowak w wiadomości, której treść ujawnił Onet.

Jak napisał portal, działacze Prawa i Sprawiedliwości byli zaskoczeni wiadomością od Nowak. Część krakowskiego PiS jest wkurzona, bo wiedzą, że z tego będzie chryja. Spór polityczny sporem, ale to nie powód, by razem nie świętować 3 Maja - powiedział Onetowi polityk PiS.

Rafał Bochenek: To prywatna inicjatywa Barbary Nowak

"Komunikat p. Barbary Nowak rozesłany do struktur PiS ws. krakowskich uroczystości 3 maja nie jest stanowiskiem partii. To prywatna inicjatywa p. Barbary Nowak" - napisał w czwartek 30 kwietnia na X rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.

Akcja byłej kurator oświaty wywołała burzę w PiS. Wewnętrznie większość w strukturach ma jej dość, zachowuje się jak znienawidzona nauczycielka: otoczyła się wianuszkiem kilku lizusów, a resztę sekuje i niszczy. Na spotkania kiedyś przychodziło 200 osób, a ostatnio na jej krakowskim zebraniu było 30 osób... — stwierdził jeden z krakowskich działaczy PiS.

"Prezes Kaczyński odbiera od niej telefony"

Inny z polityków PiS z Małopolski wątpi, by takie dosięgły radną Nowak. Ma nad sobą parasol ochronny. Często chwali się, że prezes Kaczyński odbiera od niej telefony - powiedział.

Inny przypomina, że Barbara Nowak, która jest wojewódzką radną, zapowiedziała wystąpienie z klubu PiS. Dokument w tej sprawie leżał na biurku przewodniczącego sejmiku. Prof. Jan Duda do dziś żałuje, że tego nie podpisał - mówił Onetowi jeden z wojewódzkich radnych PiS.

"Ryszard nie knuje z Barbarą Nowak"

Przeciwko działaniom Nowak ma być nawet Ryszard Terlecki, kilka lat temu jej sojusznik, który ponoś też już ma tego dosyć. Ryszard nie knuje z Barbarą Nowak, bo jemu też się coraz mniej podoba to, co ona robi. Bardzo krytycznie się odnosił już do organizowanej przez nią modlitwy ekspiacyjnej - powiedział jeden z polityków PiS.

Zdaniem innego Barbara Nowak irytuje wielu działaczy. Smutne, że robi wszystko bez konsultacji, wychodzi przed szereg, a potem my musimy się za to wstydzić - powiedział jeden z polityków PiS z Małopolski.