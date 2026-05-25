Fryderyki to nagrody, które od wielu lat przyznawane są twórcom polskiej sceny muzycznej. Bywają porównywane do amerykańskich Grammy a także brytyjskich BRIT Awards. Statuetki przyznawane są w kilkunastu kategoriach.

Fryderyki 2026. W jakich kategoriach przyznano statuetki?

W tym roku Fryderyki zostały przyznane w 14 kategoriach takich jak m.in. Album Roku Rock & Blues, Album Roku Muzyka Alternatywna, Album Roku Hip Hop, Album Roku Pop, Singiel Roku Pop, Singiel Roku Hip Hop, Fonograficzny Debiut Roku, Teledysk Roku oraz Artysta Roku. Statuetki wręczono po raz 32. Podczas wieczoru wręczony zostanie także Złoty Fryderyk - nagroda za całokształt twórczości.

Fryderyki 2026. Kto był nominowany? Kto otrzymał statuetkę?

Lista nominowanych do Fryderyków 2026 została ogłoszona w marcu. Oto poszczególne kategorie i nominowani do tej nagrody.

Album Roku (rock, blues):

Błażej Król - "Popiół"

Lady Pank - "LP45"

Luxtorpeda - "Mój trup jest większy niż twój"

Waluś Kraksa Kryzys - "Tematy i wariacje"

Michał Wiraszko - "Tak młodo się nie spotkamy"

Album Roku (muzyka alternatywna):

Błoto - "Grzyby"

Hoshi - "HER NAME WAS YUMI"

Kury - "Uno Lovis Party"

Michał Fox Król - "City Cluster"

Variété - "Sieć Indry"

Album Roku (muzyka korzeni):

Basia Giewont - "Szeptucha"

Chrust - "Przed Zmierzechem"

Vavavamuffin - "Fly High-Fi!"

Warszawskie Combo Taneczne - "Zapamiętam twoje oczy"

Warszawska Orkiestra Sentymentalna - "Oranżowy świt"

Singiel Roku (pop alternatywny/rock):

Błażej Król - "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"

Daria ze Śląska - "A może jeszcze się da"

Fisz Emade Tworzywo - "Zaniemoc"

Fukaj i Vito Bambino - "Zabiorę cię tam"

Kasia Lins - "Śmierć w bikini"

Album Roku (muzyka ilustracyjna):

Arek Jakubik - "Romeo i Julia żyją"

Bartek Wąsik - "Pianorizon"

Damian Bloom - "Zamach na papieża"

Jerzy Rogiewicz - "1670 sezon 2"

Miro Kępiński - "Druga Furioza"

Album Roku (pop):

Igo - "12"

Kuba Badach - "Radio Edit"

Maryla Rodowicz i Goście - "Niech żyje bal"

Wiktor Dyduła - "Tak, jak tutaj stoję"

Zalia - "Serce"

Album Roku (pop alternatywny):

Bokka - "White Room"

Fisz Emade Tworzywo - "25"

Kacperczyk - "Wszyscy jesteśmy Kacperczyk"

Kasia Lins - "Obywatelka K.L."

Mela Koteluk - "Harmonia"

Album Roku (metal):

Behemoth - "The Shit Ov God"

Coma - "Coma Live at Pol'and'Rock Festival"

Corruption - "Tequila Songs & Desert Winds"

Hostia - "Razorblade Psalm"

Turbo - "Za blizny"

Album roku (hip-hop):

Kuban - "Fugazi"

Pezet - "Muzyka popularna"

PRO8L3M - "EX UMBRA AD LIBERTATEM"

Quebonafide - "Północ/Południe"

Zdechły Osa - "TRASH TAPE"

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński - za teledysk do piosenki "Dziwna" do utworu Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki - za teledysk do piosenki "Zanim spadnie deszcz" do utworu Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec - za teledysk do piosenki "Śmierć w bikini" w wykonaniu Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski - za teledysk do piosenki "Kamień z serca" Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska - za teledysk do piosenki "Eviva l'arte!" Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Bragno

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Singiel Roku (hip-hop):

Bedoes 2115 i Kubi Producent - "Kamień z serca"

Kacperczyk i Kukon - "Moja wina"

Kuban, Mrozu, Favst - "Zanim spadnie deszcz"

O.S.T.R. - "Sam"

Quebonafide i Sobel - "NORADRENALINA"

Singiel Roku (pop):

Daria Zawiałow i Artur Rojek - "Dziwna"

Kuba Badach - "Układ otwarty"

Kuban, Faust i Zalia - "Kyoto"

Natalia Przybysz - "Ramen"

Sanah i Krzysztof Zalewski "Eviva l'arte!"

Artysta/Artystka Roku:

Kasia Lins

Nominowani są wszyscy, którzy zostali ujęci we wszystkich pozostałych kategoriach. Przyznano również Złotego Fryderyka. Otrzymał go zespół Lady Pank.