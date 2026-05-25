Prezydent reaguje na masowe protesty w Boliwii. Zmniejszy sobie pensję o połowę

Paz wyjaśnił, że podjął decyzję o zmniejszeniu pensji w ramach "oddania na rzecz kraju" oraz by pokazać, że "Boliwia ma prezydenta, który przyczynia się do tych wysiłków". W kraju od ponad trzech tygodni trwają masowe protesty przeciwko niedoborom paliwa i cięciom budżetowym wprowadzanym przez rząd Paza. Demonstrują przede wszystkim rolnicy i główna centrala związkowa COB, która na początku maja zapowiedziała bezterminowe blokowanie dróg, domagając się ustąpienia prezydenta.

Rząd: Protesty to "zamach stanu"

Centroprawicowy polityk wygrał w ubiegłym roku wybory, kończąc prawie 20-letnią dominację socjalistów w boliwijskiej polityce. Przejął władzę w kraju pogrążonym w kryzysie, z wysoką inflacją, niedoborami paliw i wyczerpanymi rezerwami walutowymi. Rząd Paza określał protesty jako "zamach stanu" i przekonywał, że stoją za nim handlarze narkotyków.

Blokady uniemożliwiają udzielenie pomocy medycznej

Blokady zakłócają dostawy żywności, paliw i innych towarów pierwszej potrzeby do stolicy kraju, La Paz, i przylegającego do niej miasta El Alto. Według władz doprowadziły do śmierci co najmniej czterech osób, uniemożliwiając udzielenie im pomocy medycznej.

W weekend policja podjęła kolejną próbę usunięcia protestujących z dróg, ale akcja zakończyła się niepowodzeniem. W poniedziałek drogi zablokowane były w 54 miejscach w różnych częściach kraju – poinformowały władze.