Łatwogang dojechał do Gdańska. Po 52 godzinach zebrał ponad 19,8 mln zł

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 07:10
Piotr Hancke Łatwogang/PAP
Piotr Hancke, znany w sieci jako Łatwogang, zakończył w niedzielę wieczorem swoją charytatywną wyprawę rowerową z Zakopanego do Gdańska. W ciągu 52 godzin influencer przejechał 660 kilometrów, mobilizując tysiące internautów do wsparcia leczenia trzech chłopców chorych na dystrofię mięśniową Duchenne’a. Łączny wynik zbiórek przekroczył imponującą kwotę 19,8 mln złotych.

Po 52 godzinach morderczego wysiłku i pokonaniu 660 kilometrów, Łatwogang dotarł w niedzielę wieczorem do Gdańska. Przy tablicy z nazwą miasta czekały na niego setki fanów, którzy przywitali go głośnymi oklaskami. Po zejściu z roweru influencer podziękował ekipie towarzyszącej mu w drodze. W piętrowym autobusie, w otoczeniu Maksia i Adasia – chłopców, dla których prowadzono zbiórki – podsumował akcję wzruszającymi słowami: Polska to najlepszy kraj na świecie, nikt nie potrafi pomagać tak jak Polacy.

Efekt internetowej mobilizacji przerósł oczekiwania organizatorów. Ponad 19,8 mln złotych trafi na leczenie dzieci zmagających się z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD). 12 mln zł zebrano dla 8-letniego Maksa. 3,5 mln zł przekazano na leczenie 4-letniego Adasia. Reszta środków zasiliła zbiórkę na rzecz 2-letniego Wojtusia.

Pieniądze sfinansują kosztowne terapie genowe, które są jedyną szansą na spowolnienie postępującej choroby. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a prowadzi do stopniowego zaniku mięśni, utrudniając chodzenie i oddychanie. Choć medycyna nie zna jeszcze całkowitego lekarstwa, nowoczesne metody leczenia dają chłopcom szansę na lepszą jakość życia.

Łatwogang wyruszył z Zakopanego w piątek po południu. Mimo że pierwotnie planował trasę powrotną, stan zdrowia zmusił go do zakończenia rajdu w Gdańsku. Influencer podkreślał, że ogromną rolę w sukcesie odegrali widzowie śledzący transmisję na żywo. Dzięki monetyzacji reklam i zaangażowaniu społeczności udało się osiągnąć wynik, który realnie odmieni życie trzech rodzin.

Ponad 251 mln złotych dla fundacji Cancer Fighters

To nie pierwsze tak spektakularne osiągnięcie Piotra Hancke. W przeszłości influencer zorganizował akcję dla fundacji Cancer Fighters, która zakończyła się zebraniem ponad 251 mln złotych.

