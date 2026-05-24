Duży pożar w Gorzowie Wlkp. Ogromne kłęby dymu nad miastem

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 08:39
"21 zastępów straży pożarnej gasi pożar, który w niedzielę rano wybuchł w dużej pofabrycznej hali przy ul. Targowej w Gorzowie Wlkp. Teraz jest w niej park trampolin. Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany" – poinformował rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło w niedzielę o godz. 5.34. Kiedy pierwsze zastępy dotarły na miejsce hala o pow. ok. 3 tys. mkw. stała w ogniu, a w niebo unosiły się ogromne kłęby dymu.

Najważniejsze, że w pożarze nie ma osób poszkodowanych. Nie było też konieczności ewakuacji sąsiednich hal czy biurowca, gdyż w niedzielę są one zamknięte. Działania trwają i zapewne potrwają wiele godzin. Przyczyna pożaru nie jest znana – powiedział mł. bryg. Kaniak.

Strażacy w pierwszym rzędzie skupiają się na obronie znajdującej się bardzo blisko innej, większej hali, w której są sklepy oraz przyległego biurowca. Na miejscu pracują zastępy z Gorzowa Wlkp. i ościennych miejscowości, z PSP i OSP.

Groźba zawalenia się ścian

W walce z pożarem strażacy wykorzystują m.in. drabiny i podnośniki. Z uwago na to, że hala ma konstrukcję stalowo-murowaną, na tym etapie działania są prowadzone z zewnątrz budynku.

Z uwagi na bezpieczeństwo ratowników roty nie wchodzą do środka, co wynika z groźby zawalenia się ścian czy stropu budynku z uwagi na uszkodzenia jego konstrukcji przez wysoką temperaturę.

Źródło PAP
oprac. Weronika Papiernik
