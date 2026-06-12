Najwyższy stopień alertu NATO na Węgrzech. Premier wydał komunikat

W odpowiedzi na incydent poderwano dwa myśliwce JAS-39 Gripen, których piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, a następnie kontakt radiowy z węgierską kontrolą ruchu lotniczego - poinformował Magyar.

Myśliwce eskortowały samolot

Myśliwce, zgodnie ze standardową procedurą, eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier, którą Airbus opuścił po godz. 20.10 i udał się do Austrii. Samolot leciał z Tel Awiwu do Pragi. Po zakończeniu misji myśliwce wróciły bezpiecznie do bazy w Kecskemet, w środkowej części kraju.

"Sytuacja potwierdziła skuteczność węgierskich sił"

Premier Peter Magyar uznał, że czwartkowa sytuacja potwierdziła skuteczność węgierskich sił powietrznych oraz zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Informację o najwyższym stopniu alertu i przebiegu działań przekazał we wpisie na Facebooku.