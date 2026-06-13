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Utrudnienia w znanym banku. W weekend nie zadziała aplikacja i BLIK

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 08:58
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VeloBank
Utrudnienia w znanym banku. W weekend nie zadziała aplikacja i BLIK/shutterstock
Klienci VeloBanku muszą przygotować się na spore utrudnienia. W najbliższy weekend bank wyłącza kluczowe systemy elektroniczne w związku z migracją bankowości detalicznej Citi Handlowego. Od sobotniego poranka do poniedziałku nie skorzystasz z bankowości internetowej, aplikacji mobilnej ani płatności Blik.

VeloBank zaplanował przerwę techniczną na weekend 13–15 czerwca. Bank wyłącza swoje systemy, aby bezpiecznie połączyć infrastrukturę z bankowością detaliczną przejmowanego Citi Handlowego.

Kiedy dokładnie wystąpią utrudnienia?

Przerwa zacznie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 9:00 rano, a zakończy się w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 2:00 w nocy. W tym czasie całkowicie niedostępne będą: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, płatności Blik.

Jakie operacje będą możliwe?

Mimo wyłączenia systemów cyfrowych, bank zapewnia podstawową ciągłość obsługi. Klienci nadal zapłacą kartą w sklepach stacjonarnych oraz wypłacą gotówkę z bankomatów.

Bank wprowadza jednak istotne ograniczenie dla zakupów w sieci. W trakcie przerwy nie zrealizujesz płatności kartą w internecie, jeśli wymaga ona potwierdzenia kodem ePIN. Jeśli planujesz zakupy online, zrób to przed sobotnim porankiem lub przełóż na poniedziałek.

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Dlaczego bank wyłącza systemy?

VeloBank finalizuje proces przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowego. To skomplikowana operacja, podczas której bank przenosi miliony danych dotyczących klientów i ich rachunków. Bank zapowiedział, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć proces łączenia systemów. W ramach transakcji VeloBank przejmuje od Citi Handlowego: wszystkich klientów detalicznych, sieć oddziałów, obsługę kart kredytowych, pożyczek i kredytów, usługi maklerskie i zarządzanie majątkiem, bankowość mikroprzedsiębiorstw.

Warto zaznaczyć, że Citi Handlowy zatrzyma w swoim portfelu kredyty hipoteczne w walutach obcych o wartości około 24 mln zł.

Kto stoi za bankami?

VeloBank, który powstał w wyniku restrukturyzacji Getin Noble Banku, jest obecnie własnością amerykańskiego funduszu Cerberus (posiada 80,2 proc. udziałów). Pozostałe udziały należą do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej (po 9,9 proc.).

Z kolei Citi Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków, którego głównym akcjonariuszem (75 proc. akcji) pozostaje amerykański Citibank. Przejęcie klientów detalicznych przez VeloBank stanowi jeden z największych ruchów konsolidacyjnych na polskim rynku bankowym w ostatnim czasie.

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Źródło PAP
Tematy: BLIKCiti HandlowyVeloBank
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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