Utrudnienia w znanym banku. W weekend nie zadziała aplikacja i BLIK

VeloBank zaplanował przerwę techniczną na weekend 13–15 czerwca. Bank wyłącza swoje systemy, aby bezpiecznie połączyć infrastrukturę z bankowością detaliczną przejmowanego Citi Handlowego.

Kiedy dokładnie wystąpią utrudnienia?

Przerwa zacznie się w sobotę 13 czerwca o godzinie 9:00 rano, a zakończy się w poniedziałek 15 czerwca o godzinie 2:00 w nocy. W tym czasie całkowicie niedostępne będą: bankowość internetowa, aplikacja mobilna, płatności Blik.

Jakie operacje będą możliwe?

Mimo wyłączenia systemów cyfrowych, bank zapewnia podstawową ciągłość obsługi. Klienci nadal zapłacą kartą w sklepach stacjonarnych oraz wypłacą gotówkę z bankomatów.

Bank wprowadza jednak istotne ograniczenie dla zakupów w sieci. W trakcie przerwy nie zrealizujesz płatności kartą w internecie, jeśli wymaga ona potwierdzenia kodem ePIN. Jeśli planujesz zakupy online, zrób to przed sobotnim porankiem lub przełóż na poniedziałek.

Dlaczego bank wyłącza systemy?

VeloBank finalizuje proces przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowego. To skomplikowana operacja, podczas której bank przenosi miliony danych dotyczących klientów i ich rachunków. Bank zapowiedział, że do 15 czerwca chce formalnie zakończyć proces łączenia systemów. W ramach transakcji VeloBank przejmuje od Citi Handlowego: wszystkich klientów detalicznych, sieć oddziałów, obsługę kart kredytowych, pożyczek i kredytów, usługi maklerskie i zarządzanie majątkiem, bankowość mikroprzedsiębiorstw.

Warto zaznaczyć, że Citi Handlowy zatrzyma w swoim portfelu kredyty hipoteczne w walutach obcych o wartości około 24 mln zł.

Kto stoi za bankami?

VeloBank, który powstał w wyniku restrukturyzacji Getin Noble Banku, jest obecnie własnością amerykańskiego funduszu Cerberus (posiada 80,2 proc. udziałów). Pozostałe udziały należą do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowej Korporacji Finansowej (po 9,9 proc.).

Z kolei Citi Handlowy to jeden z najstarszych polskich banków, którego głównym akcjonariuszem (75 proc. akcji) pozostaje amerykański Citibank. Przejęcie klientów detalicznych przez VeloBank stanowi jeden z największych ruchów konsolidacyjnych na polskim rynku bankowym w ostatnim czasie.