Awaria w banku Pekao
Klienci banku Pekao od rana zgłaszają problemy związane z korzystaniem z aplikacji. Kłopoty mają zwłaszcza ci, którzy korzystają z telefonów z systemem Android. Awaria rozpoczęła się wczesnym rankiem i wciąż trwa.
Okazuje się, że przyczyną problemów jest usterka aplikacji mobilnej PeoPay. To właśnie ona uniemożliwia albo utrudnia korzystanie z podstawowych funkcji.
Co nie działa w aplikacji Pekao?
Klienci banku Pekao mają m.in. problem ze sprawdzeniem stanu konta czy zrobieniem przelewu. Jak wynika z informacji przekazanych przez bank nie działają m.in.:
- płatności Blik,
- autoryzacja płatności internetowych,
- logowanie do serwisu Pekao24.
O tym, że trwa awaria, potwierdzono w oficjalnym komunikacie. Pekao zamieścił go w sieci. Podkreślono, że usterka dotyczy tylko wybranych użytkowników systemu Android.
Awaria aplikacji Pekao. Co z płatnością kartami?
Bank Pekao jednocześnie uspokaja klientów i informuje, że płatności realizowane za pomocą tradycyjnych kart płatniczych (debetowych i kredytowych) działają. W tym wypadku nie ma żadnych zakłóceń.