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Awaria aplikacji dużego banku. Co z płatnością kartami?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 15:50
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Awaria aplikacji dużego banku. Co z płatnością kartami?/Shutterstock
Awaria trwa od wczesnych godzin porannych. Chodzi o bank Pekao. Klienci zgłaszają, że aplikacja PeoPay nie działa na urządzeniach z Androidem. Czego dokładnie dotyczą problemy? Czy działa płatność kartami?

Awaria w banku Pekao

Klienci banku Pekao od rana zgłaszają problemy związane z korzystaniem z aplikacji. Kłopoty mają zwłaszcza ci, którzy korzystają z telefonów z systemem Android. Awaria rozpoczęła się wczesnym rankiem i wciąż trwa.

Okazuje się, że przyczyną problemów jest usterka aplikacji mobilnej PeoPay. To właśnie ona uniemożliwia albo utrudnia korzystanie z podstawowych funkcji.

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Co nie działa w aplikacji Pekao?

Klienci banku Pekao mają m.in. problem ze sprawdzeniem stanu konta czy zrobieniem przelewu. Jak wynika z informacji przekazanych przez bank nie działają m.in.:

  • płatności Blik,
  • autoryzacja płatności internetowych,
  • logowanie do serwisu Pekao24.

O tym, że trwa awaria, potwierdzono w oficjalnym komunikacie. Pekao zamieścił go w sieci. Podkreślono, że usterka dotyczy tylko wybranych użytkowników systemu Android.

Awaria aplikacji Pekao. Co z płatnością kartami?

Bank Pekao jednocześnie uspokaja klientów i informuje, że płatności realizowane za pomocą tradycyjnych kart płatniczych (debetowych i kredytowych) działają. W tym wypadku nie ma żadnych zakłóceń.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Bank PekaoawariaPekaoaplikacja
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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