Awaria w banku Pekao

Klienci banku Pekao od rana zgłaszają problemy związane z korzystaniem z aplikacji. Kłopoty mają zwłaszcza ci, którzy korzystają z telefonów z systemem Android. Awaria rozpoczęła się wczesnym rankiem i wciąż trwa.

Okazuje się, że przyczyną problemów jest usterka aplikacji mobilnej PeoPay. To właśnie ona uniemożliwia albo utrudnia korzystanie z podstawowych funkcji.

Co nie działa w aplikacji Pekao?

Klienci banku Pekao mają m.in. problem ze sprawdzeniem stanu konta czy zrobieniem przelewu. Jak wynika z informacji przekazanych przez bank nie działają m.in.:

płatności Blik,

autoryzacja płatności internetowych,

logowanie do serwisu Pekao24.

O tym, że trwa awaria, potwierdzono w oficjalnym komunikacie. Pekao zamieścił go w sieci. Podkreślono, że usterka dotyczy tylko wybranych użytkowników systemu Android.

U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają.



Jeśli nie możesz zalogować się… — Bank Pekao S.A. (@BankPekaoSA) June 10, 2026 Rozwiń

Awaria aplikacji Pekao. Co z płatnością kartami?

Bank Pekao jednocześnie uspokaja klientów i informuje, że płatności realizowane za pomocą tradycyjnych kart płatniczych (debetowych i kredytowych) działają. W tym wypadku nie ma żadnych zakłóceń.