Wzruszające chwile podczas chrzcin samolotów F-35. One zostały matkami chrzestnymi

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lotnicy wybrali żonę szefa MON, a ona - wdowę po "Slabie"

Jak podkreślił konferansjer podczas wydarzenia, to "lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów Paulinę Kosiniak-Kamysz", żonę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei na jej prośbę, symbolicznego chrztu maszyn dokonała wspólnie z wdową po pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie, również służącą w Wojsku Polskim, doktor kpt. Magdaleną Boryc-Krakowian. W trakcie ceremonii towarzyszył im też gen. dywizji Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ceremonia chrztu i nadania imienia „Husarz” nowym maszynom F-35 – symbolowi wejścia polskiego lotnictwa w nową generację zdolności bojowych. Matką chrzestną samolotów F-35 została Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kpt. Magdalena Boryc-Krakowian - wdowa po tragicznie zmarłym mjr. pil.… pic.twitter.com/5wtoaWdW6Z — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 12, 2026

"Strzeż polskiego nieba"

"W czasach gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze. Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej - powiedziała Paulina Kosiniak-Kamysz. - Nadajemy ci imię Husarz"- dodały, po czym wspólnie dokonały wpisu w księdze pamiątkowej.

Historia polskich F-35

Witajcie w domu 🇵🇱! pic.twitter.com/eRsQK5cEzR — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) June 12, 2026

Mjr Maciej Krakowian, pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika, lider zespołu akrobatycznego F16 Tiger Demo Team; szef sekcji szkolenia lotniczego Grupy Działań Lotniczych w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego; zginął podczas lotu treningowego do pokazów lotniczych Air Show Radom 2025 – miał 35 lat.(PAP)

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