Dziennik Gazeta Prawana logo

Wzruszające chwile podczas chrzcin samolotów F-35. One zostały matkami chrzestnymi

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:04
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ireneusz Nowak, Magdalena Krakowian
Żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kpt. Magdalena Boryc-Krakowian/PAP
W bazie w Łasku przyjęto uroczyście myśliwce F-35. Odbył się chrzest maszyn. Żona ministra obrony narodowej Paulina Kosiniak-Kamysz i kpt. Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Krakowianie, dokonały w piątek ceremonialnego chrztu włączonych do polskich Sił Zbrojnych F-35. Samolotom nadano imię "Husarz".

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

F-35 w Polsce. Prezydent Nawrocki dziękuje Trumpowi i mówi o przełomie
F-35 w Polsce. Prezydent Nawrocki dziękuje Trumpowi i mówi o przełomie

Lotnicy wybrali żonę szefa MON, a ona - wdowę po "Slabie"

Jak podkreślił konferansjer podczas wydarzenia, to "lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów Paulinę Kosiniak-Kamysz", żonę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei na jej prośbę, symbolicznego chrztu maszyn dokonała wspólnie z wdową po pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie, również służącą w Wojsku Polskim, doktor kpt. Magdaleną Boryc-Krakowian. W trakcie ceremonii towarzyszył im też gen. dywizji Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Sikorski apeluje do Nawrockiego. "Niech przywiezie z USA Ziobrę"
Sikorski apeluje do Nawrockiego. "Niech przywiezie z USA Ziobrę"

"Strzeż polskiego nieba"

"W czasach gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze. Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej - powiedziała Paulina Kosiniak-Kamysz. - Nadajemy ci imię Husarz"- dodały, po czym wspólnie dokonały wpisu w księdze pamiątkowej.

Mjr Maciej Krakowian, pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika, lider zespołu akrobatycznego F16 Tiger Demo Team; szef sekcji szkolenia lotniczego Grupy Działań Lotniczych w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego; zginął podczas lotu treningowego do pokazów lotniczych Air Show Radom 2025 – miał 35 lat.(PAP)

sza/ ugw/

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: myśliwceF-35mjr Maciej "Slab" Krakowian
Powiązane
Kiedy porozumienie USA-Iran? Padł pierwszy termin
Kiedy porozumienie USA-Iran? Padł pierwszy termin
Cezary Tomczyk
Kontrowersje wokół SAFE. "Nie ma drugiej tak skompromitowanej osoby w tej sprawie"
Radiowóz policyjny
Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Na działce znaleziono szczątki około 30 płodów
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Dziś w UE zaczyna obowiązywać pakt migracyjny. Polska nie wdroży go w pełni
Peter Magyar
Najwyższy stopień alertu NATO na Węgrzech. Premier wydał komunikat
10 myśliwców F-35 z USA leci na Karaiby
Ten ruch Trumpa drastycznie zmniejszy zdolność NATO. Pentagon przedstawił dokument
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWzruszające chwile podczas chrzcin samolotów F-35. One zostały matkami chrzestnymi »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Mazda CX-60 3.3 Skyactiv-D
Oto Mazda na paliwo XTL. Japończycy ratują silnik spalinowy
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Małgorzata Kidawa-Błońska
Nowa bezpłatna funkcja nauczyciela. Jest decyzja Senatu
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, BYD, Omodę, Jaecoo i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj