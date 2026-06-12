Wzruszające chwile podczas chrzcin samolotów F-35. One zostały matkami chrzestnymi

W 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku odbyła się ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP. W uroczystości brali udział m.in. prezydent Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Lotnicy wybrali żonę szefa MON, a ona - wdowę po "Slabie"
Jak podkreślił konferansjer podczas wydarzenia, to "lotnicy wybrali na matkę chrzestną samolotów Paulinę Kosiniak-Kamysz", żonę szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z kolei na jej prośbę, symbolicznego chrztu maszyn dokonała wspólnie z wdową po pilocie Macieju "Slabie" Krakowianie, również służącą w Wojsku Polskim, doktor kpt. Magdaleną Boryc-Krakowian. W trakcie ceremonii towarzyszył im też gen. dywizji Ireneusz Nowak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Strzeż polskiego nieba"
"W czasach gdy wolność i bezpieczeństwo nie są dane na zawsze. Strzeż polskiego nieba, służ wiernie ojczyźnie, wspieraj polskich lotników i bądź symbolem siły, odwagi oraz nowoczesnej obrony Rzeczypospolitej Polskiej - powiedziała Paulina Kosiniak-Kamysz. - Nadajemy ci imię Husarz"- dodały, po czym wspólnie dokonały wpisu w księdze pamiątkowej.
Mjr Maciej Krakowian, pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika, lider zespołu akrobatycznego F16 Tiger Demo Team; szef sekcji szkolenia lotniczego Grupy Działań Lotniczych w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego; zginął podczas lotu treningowego do pokazów lotniczych Air Show Radom 2025 – miał 35 lat.(PAP)
sza/ ugw/