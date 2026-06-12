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Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Na działce znaleziono szczątki około 30 płodów

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:30
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Radiowóz policyjny
Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Na działce znaleziono szczątki około 30 płodów/Shutterstock
Wstrząsające odkrycie pod Rzeszowem. Podczas prac budowlanych na posesji w Lutoryżu śledczy odnaleźli szczątki około 30 płodów. Sprawa dotyczy byłej właścicielki działki - lekarki patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na terenie swojej nieruchomości. Prokuratura prowadzi obecnie szeroko zakrojone śledztwo i analizuje zabezpieczoną dokumentację medyczną.

Do odkrycia doszło w Lutoryżu, w powiecie rzeszowskim. Nowi właściciele nieruchomości rozpoczęli rozbudowę swojego domu. Podczas prowadzonych prac ziemnych natrafili na niepokojące obiekty, po czym natychmiast wezwali służby. Policjanci przeprowadzili na miejscu całonocne działania. Jak ustaliło Radio Eska, funkcjonariusze wydobyli z ziemi szczątki około 30 płodów.

Poprzednia właścicielka posesji to lekarka patomorfolog. Kobieta prowadziła w okolicy prywatny gabinet, a wcześniej pracowała jako specjalistka w jednym z rzeszowskich szpitali. Podczas przesłuchania kobieta złożyła zeznania, w których przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na terenie swojej byłej działki.

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Ruszyło prokuratorskie śledztwo

Prokuratura wszczęła już śledztwo na szeroką skalę. Funkcjonariusze zabezpieczyli dużą ilość dokumentacji medycznej, w tym szczegółowe kartoteki pacjentów lekarki. Obecnie biegli oraz śledczy analizują zgromadzone materiały. Sprawa jest rozwojowa.

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Źródło eska.pl
Tematy: prokuraturapolicjaśledztwoludzkie szczątki
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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