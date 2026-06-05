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Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na XI piętrze. Policja zatrzymała matkę

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 15:06
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lotnicze pogotowie ratunkowe
Dziewczynka została przetransporotowana do szpitala został śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego/Shutterstock
Pięcioletnia dziewczynka w piątek wypadła z okna na XI piętrze wieżowca we Włocławku. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Bydgoszczy.

Do zdarzenia doszło na osiedlu Południe. Dziewczynka wypadła z okna mieszkania, w którym przebywała z 21-letnią matką. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie wykazało promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję.

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Policja ustala przebieg zdarzenia

Postępowanie w sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane są okoliczności i przebieg zdarzenia.

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Źródło PAP
Tematy: policjawypadekdziecko
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oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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