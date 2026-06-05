Pięcioletnia dziewczynka wypadła z okna na XI piętrze. Policja zatrzymała matkę

Do zdarzenia doszło na osiedlu Południe. Dziewczynka wypadła z okna mieszkania, w którym przebywała z 21-letnią matką. Kobieta była nietrzeźwa. Badanie wykazało promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję.

Policja ustala przebieg zdarzenia

Postępowanie w sprawie prowadzi policja pod nadzorem prokuratury. Ustalane są okoliczności i przebieg zdarzenia.