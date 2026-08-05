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Wojna nuklearna z Rosją i Chinami. USA przygotowują się do konfliktu na dwóch frontach

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 16:12
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Armia USA, żołnierze, Stany Zjednoczone, wojsko
Wojna nuklearna z Rosją i Chinami. USA przygotowują się do konfliktu na dwóch frontach/ShutterStock
Jak podało NBC New, w USA trwają prace nad nową strategią użycia broni jądrowej. Ma ona uwzględniać ryzyko jednoczesnej konfrontacji z Rosją i Chinami. Chodzi w tym przypadku o taktyczną broń nuklearną krótszego zasięgu.

Prace nad dokumentem ma nadzorować podsekretarz obrony ds. polityki Elbridge Colby. Strategia przedstawi zupełnie nowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa USA. Jednym z najważniejszych elementów będzie aktualizacja scenariuszy użycia broni jądrowej, które są przedstawiane prezydentowi USA w czasie kryzysu.

Regionalna broń jądrowa

Projekt ma zawierać możliwe wykorzystanie broni nuklearnej krótszego zasięgu. Tego typu ładunki są przeznaczone przede wszystkim do użycia na polu walki lub przeciw celom w określonym regionie. Strategiczna broń jądrowa służy do celów na dużych odległościach.

NBC News nie podało szczegółów przygotowywanej strategii. Nie wiadomo także, na jakim etapie są prace ani kiedy dokument mógłby zostać przyjęty. Pentagon od dawna ostrzega, że USA muszą jednocześnie brać pod uwagę potencjał nuklearny Rosji i dynamicznie rozbudowywany arsenał Chin.

"Nuklearny armagedon"

Według raportu amerykańskiego wywiadu, Pekin postrzega modernizację nuklearną jako istotną część strategicznej konkurencji ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei miesięcznik Arms Control Today opisuje amerykańskie oskarżenia wobec Chin dotyczące tajnego testu nuklearnego i przygotowań do kolejnych prób o niskiej sile wybuchu. Oficjalnie ChRL zaprzecza zarzutom, a sprawa dotyczy ocen wywiadowczych, które z natury są częściowo niejawne.

Daryll Kimball, amerykański ekspert zauważył w NBC New, że przedstawianie planu jądrowego jako możliwego do wykonania to niebezpieczna taktyka. Jego zdaniem historia pokazała, że tam gdzie dochodzi do użycia broni jądrowej konflikt zamienia się w "nuklearny armagedon".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaUSAChiny
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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