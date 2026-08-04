Ewa Woydyłło to psycholożka i terapeutka z wieloletnim stażem. Ekspertka była goście mpodcastu "Return". To w nim wypowiedziała się bardzo krytycznie na temat Igi Świątek.

Ewa Woydyłło ostro o Idze Świątek

Ona wyskoczyła jako taka gwiazda i jeszcze wykreowała się na taką rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę. A jest prawdopodobnie głupiutka, wystraszona - powiedziała Ewa Woydyłło. Stwierdziła także, że Iga Świątek "nie uwielbia już tenisa". Jej zdaniem "tenis wystarczył jej na kilka lat spektakularnego wspinania się". Zasugerowała również, że polska tenisistka powinna wybrać się na studia.

Sama nie rozumie tego, co się dzieje. I nawet nie wiem, czy tam da się jej wytłumaczyć, bo przecież nie tylko tam siedzi Abramowicz, ale tam siedzi trzech panów, czterech panów, ojciec, siostra. No to tam jest tyle ludzi - mówiła Ewa Woydyłło.

Przeprosiny dla Igi Świątek

Rozmowa została w całości usunięta. Usunęliśmy odcinek "Returnu" z Ewą Woydyłło. Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. (...) Z całą mocą przepraszamy Igę Świątek, jej team oraz wszystkich kibiców - napisano w oświadczeniu.

Ewa Woydyłło tłumaczy się ze swoich słów

W rozmowie z Plejadą psycholożka odniosła się do burzy, jaką wywołały jej słowa. Wolę nie komentować komentarzy, bo się zrobi magiel. Spokojnie, trzymajmy kciuki za Igę, dziś gra. Ja przynajmniej daję jej szansę - stwierdziła Woydyłło. Iga Świątek we wtorek, 4 sierpnia, startuje w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

Tak jak aktor, śpiewak, poeta, pisarz czy malarz, każdy, kto popisuje się publicznie, więc też zawodowy sportowiec, może kogoś rozczarować. A że płaci się za oglądanie, to chciałoby się kupować dobry show - powiedziała psycholożka. Prawo kibica jest niepodważalne - może mu się podobać albo nie, nie jest trenerem, nie należy do "teamu", bohater popisu nie może mu stawiać warunków, a tym bardziej inni kibice - dodała.

Przyznała, że dostaje również maile z pozytywnymi wiadomościami. Nie jest z nami tak całkiem źle - podsumowała.