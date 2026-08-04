Dziennik.pl logo

Ciała rozkładały się w szpitalnej chłodni? Ministerstwo pilnie żąda wyjaśnień

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
19 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Banacha
Szpital przy ul. Banacha w Warszawie/Shutterstock
Ministerstwo Zdrowia domaga się natychmiastowych wyjaśnień od dyrekcji szpitala przy ul. Banacha w Warszawie. Pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach w prosektorium i złym przechowywaniu zwłok. "Szpital ma obowiązki wobec zmarłych" - podkreślono.

Onet w poniedziałkowym artykule przedstawił relację byłego pracownika firmy, której szpital zlecił zarządzanie chłodnią prosektorium.

Karygodne uchybienia w prosektorium szpitala przy ul. Banacha

Jak podał Onet, zwłoki niektórych zmarłych pacjentów przez wiele miesięcy miały nie być zabierane z budynku prosektorium, co doprowadziło do ich głębokiego rozkładu. Według relacji pracowników rodziny zmarłych były nagabywane do korzystania z usług jednego, konkretnego zakładu pogrzebowego. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne, zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Korupcja w szpitalach na Mazowszu. Wkroczyli funkcjonariusze CBA
Korupcja w szpitalach na Mazowszu. Wkroczyli funkcjonariusze CBA

Szpital protestuje przeciwko "nieprawdziwym informacjom medialnym"

Szpital, odnosząc się do oskarżeń, opublikował komunikat, w którym "protestuje przeciwko przekazywaniu opinii publicznej jakichkolwiek nieprawdziwych informacji medialnych". Przedstawiciele placówki zwrócili uwagę, że źródłem opisywanych doniesień są pracownicy konkurujących ze sobą zakładów pogrzebowych, kierujący się własnym interesem. UCK WUM wyjaśniło przy tym, że dzierżawa pomieszczeń chłodni firmie zewnętrznej jest standardową i zgodną z prawem praktyką stosowaną w całej Polsce. Szpital podkreślił, że przeprowadzone kontrole nie potwierdziły zarzutów opisywanych przez Onet. Wcześniejsza inspekcja zewnętrzna wykazała jedynie potrzebę przeglądu wentylacji, potwierdzając prawidłowy stan techniczny i prawny pozostałych urządzeń. Z kolei dodatkowa kontrola wewnętrzna, przeprowadzona 3 sierpnia 2026 roku, wykazała pełną zgodność warunków technicznych i temperatury z normami sanitarnymi.

Faktury grozy w zadłużonym lubelskim szpitalu. Lekarz wystawił rachunki na 220 tys. zł w miesiąc
Faktury grozy w zadłużonym lubelskim szpitalu. Lekarz wystawił rachunki na 220 tys. zł w miesiąc

"UCK WUM stanowczo sprzeciwia się publikowaniu treści nieprawdziwych, bulwersujących i wprowadzających w błąd czytelników (w tym Pacjentów UCK WUM), które bezpośrednio naruszają dobre imię, renomę i wizerunek UCK WUM, a także stanowią działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami. Publikowanie artykułów, zawierających nieprawdziwe informacje i tezy, które często są powielanych przez inne redakcje, jest wysoce szkodliwe dla Pacjentów, ich rodzin, jak i dla samego UCK WUM oraz uwłaczające powadze i godności śmierci" - podkreśliła placówka.

MZ o obowiązkach szpitala wobec zmarłych

Jak podało PAP ministerstwo, za zarządzanie podmiotem leczniczym odpowiada jego kierownik, co dotyczy również prosektorium. Resort powołał się na ustawę z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. "Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, w razie śmierci pacjenta, podmiot leczniczy prowadzący szpital jest obowiązany należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania oraz przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta" - przekazało MZ.

Tragiczna śmierć 61-latki w Warszawie. Lekarz z afery w Szpitalu Południowym przyjmował ją na SOR
Tragiczna śmierć 61-latki w Warszawie. Lekarz z afery w Szpitalu Południowym przyjmował ją na SOR

Ministerstwo Zdrowia domaga się reakcji władz szpitala

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest podmiotem tworzącym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i sprawuje nad nim bezpośredni nadzór, z prośbą o pilne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie doniesień Onetu, a także o informację, czy w prosektorium zarządzono kontrolę państwowej inspekcji sanitarnej i jakie są jej ustalenia.

„Po przekazaniu wnioskowanych informacji, będą podejmowane dalsze decyzje w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2026 r. nie odnotowano w MZ żadnych spraw dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu prosektorium/chłodnią w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie” - zapewnił resort.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: szpitalWarszawaprosektorium
Powiązane
znicz
Nie żyje znany dziennikarz muzyczny. Współzałożyciel magazynu "Teraz Rock" miał 72 lata
Via Carpatia dłuższa o 6,5 km. Oddano do użytku nowy odcinek trasy S19
Via Carpatia dłuższa o 6,5 km. Oddano do użytku nowy odcinek trasy S19
Desperacki krok Kremla. Oto kogo Putin wyśle teraz na front
Wskazał nowy cel Moskwy. "Putin dąży do całkowitego zniszczenia"
Michael Claesson
Gen. Michael Claesson: Musimy być gotowi na atak Rosji. Przedstawił dwa możliwe scenariusze
Szydło, Morawiecki
Grupa Mateusza Morawieckiego nadal w PiS. Beata Szydło tłumaczy, dlaczego
Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraCiała rozkładały się w szpitalnej chłodni? Ministerstwo pilnie żąda wyjaśnień »
Zobacz
|
Astrology,,Zodiac,Signs,And,Space
To najbardziej nieszczery znak zodiaku. Urodzony kłamca i intrygant
Iran,Aur,Israel,Ke,Darmiyan,Aik,Hypothetical,World,War,Ka
Przepowiednie siostry Łucji. Ta jedna dotyczyła III wojny światowej i losów Polski
Przemysław Czarnek
Zwrot w PiS w sprawie Mateusza Morawieckiego? Zaskakujące słowa Przemysława Czarnka na antenie TV Republika
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Quiz z wiedzy o PRL. 9 pytanie tylko dla znawców epoki. Nieliczni zdobędą 15/20
Nowa Cupra Raval
Polacy kupują 667 aut dziennie. Koncern nokautuje cenniki rywali. Oto nowe auto za mniej niż 100 tys. zł
Iga Świątek
Psycholożka ostro o Idze Świątek. "Głupiutka, wystraszona"
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj