Ciała rozkładały się w szpitalnej chłodni? Ministerstwo pilnie żąda wyjaśnień

Onet w poniedziałkowym artykule przedstawił relację byłego pracownika firmy, której szpital zlecił zarządzanie chłodnią prosektorium.

Karygodne uchybienia w prosektorium szpitala przy ul. Banacha

Jak podał Onet, zwłoki niektórych zmarłych pacjentów przez wiele miesięcy miały nie być zabierane z budynku prosektorium, co doprowadziło do ich głębokiego rozkładu. Według relacji pracowników rodziny zmarłych były nagabywane do korzystania z usług jednego, konkretnego zakładu pogrzebowego. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne, zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szpital protestuje przeciwko "nieprawdziwym informacjom medialnym"

Szpital, odnosząc się do oskarżeń, opublikował komunikat, w którym "protestuje przeciwko przekazywaniu opinii publicznej jakichkolwiek nieprawdziwych informacji medialnych". Przedstawiciele placówki zwrócili uwagę, że źródłem opisywanych doniesień są pracownicy konkurujących ze sobą zakładów pogrzebowych, kierujący się własnym interesem. UCK WUM wyjaśniło przy tym, że dzierżawa pomieszczeń chłodni firmie zewnętrznej jest standardową i zgodną z prawem praktyką stosowaną w całej Polsce. Szpital podkreślił, że przeprowadzone kontrole nie potwierdziły zarzutów opisywanych przez Onet. Wcześniejsza inspekcja zewnętrzna wykazała jedynie potrzebę przeglądu wentylacji, potwierdzając prawidłowy stan techniczny i prawny pozostałych urządzeń. Z kolei dodatkowa kontrola wewnętrzna, przeprowadzona 3 sierpnia 2026 roku, wykazała pełną zgodność warunków technicznych i temperatury z normami sanitarnymi.

"UCK WUM stanowczo sprzeciwia się publikowaniu treści nieprawdziwych, bulwersujących i wprowadzających w błąd czytelników (w tym Pacjentów UCK WUM), które bezpośrednio naruszają dobre imię, renomę i wizerunek UCK WUM, a także stanowią działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami. Publikowanie artykułów, zawierających nieprawdziwe informacje i tezy, które często są powielanych przez inne redakcje, jest wysoce szkodliwe dla Pacjentów, ich rodzin, jak i dla samego UCK WUM oraz uwłaczające powadze i godności śmierci" - podkreśliła placówka.

MZ o obowiązkach szpitala wobec zmarłych

Jak podało PAP ministerstwo, za zarządzanie podmiotem leczniczym odpowiada jego kierownik, co dotyczy również prosektorium. Resort powołał się na ustawę z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. "Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, w razie śmierci pacjenta, podmiot leczniczy prowadzący szpital jest obowiązany należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania oraz przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta" - przekazało MZ.

Ministerstwo Zdrowia domaga się reakcji władz szpitala

Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest podmiotem tworzącym Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i sprawuje nad nim bezpośredni nadzór, z prośbą o pilne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie doniesień Onetu, a także o informację, czy w prosektorium zarządzono kontrolę państwowej inspekcji sanitarnej i jakie są jej ustalenia.

„Po przekazaniu wnioskowanych informacji, będą podejmowane dalsze decyzje w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2026 r. nie odnotowano w MZ żadnych spraw dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu prosektorium/chłodnią w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie” - zapewnił resort.