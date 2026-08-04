Via Carpatia dłuższa o 6,5 km. Oddano do użytku nowy odcinek trasy S19

Czwarty odcinak S19 na Podlasiu gotowy

To czwarty zrealizowany jak dotąd w Podlaskiem odcinek S19 - zwrócił uwagę podczas otwarcia drogi w Haćkach dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski. Dodał, że razem z tym otwartym odcinkiem, dotychczas gotowe są 43 km S19 w Podlaskiem.

Odcinek trasy Deniski-Haćki zrealizowała firma Unibep, a udostępniono go razem ze zrealizowanym wcześniej 3 km fragmentem trasy Haćki-Bielsk Podlaski Zachód, który zbudowała firma Budimex. W rejonie Bielska Podlaskiego gotowych jest łącznie 27 km nowych dróg od węzła Deniski do Bociek - wyjaśnił Borzuchowski.

Co powstało na odcinku S19 Deniski-Haćki?

Oddana we wtorek trasa zaczyna się na węźle drogowym Deniski i łączy się z oddanymi jesienią 2025 r. odcinkami: Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód – Boćki. Nawierzchnia drogi jest dostosowana do obciążenia 11,5 t/oś. Powstały m.in. cztery mosty z możliwością przejść dla zwierząt, cztery wiadukty. GDDKiA poinformowała w komunikacie, że trwają jeszcze prace poza główną jezdnią trasy, m.in. na Miejscach Obsługi Podróżnych. Wszystkie prace mają zakończyć się jesienią.

Przedstawiciel województwa podlaskiego w Radzie Ministrów, minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rządowi zależy na tym, by „komunikować województwo podlaskie z sąsiednimi regionami i otwierać możliwości dla naszych podlaskim firm”.

Najważniejsza trasa tranzytowa we wschodniej Polsce

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski zauważył z kolei, że droga S19 jest najważniejszą trasą tranzytową we wschodniej Polsce.

- Każdy kilometr nowoczesnej i bezpiecznej drogi w naszym regionie to przede wszystkim impuls do jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego. To nowa jakość poruszania się po naszych podlaskich drogach - powiedział wojewoda.

Kolejne odcinki S19 jeszcze w tym roku

Jeszcze w 2026 r. GDDKiA zamierza oddać do użytku kolejne odcinki S19.

- Plany na ten rok mamy jeszcze dość ambitne, dlatego, że przed nami trzy zadania. Jeśli uda się je dociągnąć do końca roku, jest szansa, że będziemy mieli 94 km drogi S19 zrealizowanej, co będzie stanowiło ponad 50 proc. łącznej długości kontraktów związanych z budową trasy S19 - poinformował Wojciech Borzuchowski.

Chodzi o odcinki trasy: Krynice–Dobrzyniewo-Białystok Zachód (10,2 km), Boćki–Malewice (15,9 km) oraz Malewice–Chlebczyn (25 km).

Przebieg trasy S19

W Podlaskiem droga S19 zaczyna się przy polsko-białoruskim przejściu granicznym w Kuźnicy (Podlaskie) i biegnie w stronę Białegostoku (ma omijać miasto od północy i zachodu) i dalej na południe w stronę Lublina i Rzeszowa aż do granicy ze Słowacją w Barwinku. Łączna długość tej trasy to ok. 570 km.