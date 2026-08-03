Morawiecki tworzy nową partię. Podał termin

Podczas rozmowy na kanale YouTube "Rymanowski Live" Morawiecki poniedziałkowej wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej PiS Karola Karskiego. Stwierdził on, że członkostwo w PiS 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, choć formalnie wciąż są członkami PiS, "w tej chwili jest martwe". "To znaczy, ich sprawy będą rozpatrywane indywidualne, natomiast ich członkostwo Prawie i Sprawiedliwości w takiej sytuacji nie może się utrzymać" - mówił Karski.

Morawiecki: kierownictwo PiS chciało nas "wypchnąć"

Zdaniem Morawieckiego, wypowiedź Karskiego oznacza, że "od samego początku kierownictwo (PiS) dążyło do tego, żeby nas wypchnąć". "Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię (partię polityczną - PAP) założymy najpóźniej 15 października" - przekazał były premier.

Konwencja "Rozwój Plus"

O konwencji stowarzyszenia planowanej na 15 października, w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 r., Morawiecki poinformował w niedzielę. "Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj" - napisał na X. Politycy związani z "Rozwojem Plus" założyli już oddzielny klub parlamentarny.

Kryzys w PiS

Powstanie "Rozwój Plus" wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego, w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.