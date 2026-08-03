Sondażowe trzęsienie ziemi. PiS traci, Rozwój Plus Morawieckiego wchodzi do Sejmu

Najnowsze badanie IBRiS dla Polsat News przynosi wyraziste przetasowania na rodzimej scenie politycznej. Na czele niezmiennie melduje się Koalicja Obywatelska, na którą głos deklaruje 27,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca czerwca).

Prawdziwy wstrząs dotknął jednak Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie to chce zagłosować 16,9 proc. respondentów, co oznacza drastyczny spadek z poziomu 24,1 proc. notowanego jeszcze miesiąc temu. Tuż za plecami PiS znajduje się Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. Różnica między tymi dwoma ugrupowaniami skurczyła się do zaledwie 2,5 pkt proc.

Rozwój Plus wchodzi do gry. Morawiecki rozbija bank

Czerwcowy rozłam w PiS przyniósł wymierne skutki w postaci nowej siły parlamentarnej. Formacja Rozwój Plus stworzona przez Mateusza Morawieckiego uzyskuje 7,8 proc. poparcia i bez przeszkód przekracza próg wyborczy. Układ sił w nowym Sejmie uzupełniają:

Konfederacja Korony Polskiej – 9,4 proc.

Lewica – 7,6 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się ugrupowania, które dotychczas odgrywały istotną rolę w parlamencie. Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 4,0 proc. badanych, Partię Razem – 2,3 proc., a Polskę 2050 zaledwie 1,4 proc. Grupa niezdecydowanych wyborców wynosi 8,8 proc., a deklarowana frekwencja osiąga poziom 64,4 proc.

Skąd Morawiecki czerpie poparcie?

Ankieterzy zrobili również symulację sytuacji, w której "partia pierwszego wyboru" nie startuje w wyborach. W tym zestawieniu bezkonkurencyjny okazał się Rozwój Plus – aż 17,5 proc. wszystkich uczestników badania wskazało to ugrupowanie jako swój alternatywny wybór. Formacja Morawieckiego staje się głównym rezerwuarem dla zawiedzionego elektoratu prawicy i centrum. Na Rozwój Plus jako opcję drugiego wyboru wskazuje:

40,6 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości,

wyborców 21,1 proc. zwolenników Konfederacji ,

zwolenników , 12,0 proc. wyborców Trzeciej Drogi.

Instytut IBRiS zrealizował ogólnopolskie badanie na zlecenie Polsat News w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. Badacze użyli metody telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.