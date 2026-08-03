Dziennik.pl logo

Sondażowe trzęsienie ziemi. PiS traci, Rozwój Plus Morawieckiego wchodzi do Sejmu

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:54
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Mateusz Morawiecki
Sondażowe trzęsienie ziemi. PiS traci, Rozwój Plus Morawieckiego wchodzi do Sejmu/PAP
Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, a Prawo i Sprawiedliwość notuje gwałtowny spadek poparcia. Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News ujawnia bezpośrednie efekty rozłamu na prawicy – nowo powstała formacja Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus z wynikiem 7,8 proc. bez problemu wchodzi do Sejmu.

Najnowsze badanie IBRiS dla Polsat News przynosi wyraziste przetasowania na rodzimej scenie politycznej. Na czele niezmiennie melduje się Koalicja Obywatelska, na którą głos deklaruje 27,5 proc. ankietowanych (spadek o 0,5 pkt proc. w stosunku do końca czerwca).

Prawdziwy wstrząs dotknął jednak Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie to chce zagłosować 16,9 proc. respondentów, co oznacza drastyczny spadek z poziomu 24,1 proc. notowanego jeszcze miesiąc temu. Tuż za plecami PiS znajduje się Konfederacja z wynikiem 14,4 proc. Różnica między tymi dwoma ugrupowaniami skurczyła się do zaledwie 2,5 pkt proc.

Rozwój Plus wchodzi do gry. Morawiecki rozbija bank

Czerwcowy rozłam w PiS przyniósł wymierne skutki w postaci nowej siły parlamentarnej. Formacja Rozwój Plus stworzona przez Mateusza Morawieckiego uzyskuje 7,8 proc. poparcia i bez przeszkód przekracza próg wyborczy. Układ sił w nowym Sejmie uzupełniają:

  • Konfederacja Korony Polskiej – 9,4 proc.
  • Lewica – 7,6 proc.

Poniżej progu wyborczego znalazły się ugrupowania, które dotychczas odgrywały istotną rolę w parlamencie. Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 4,0 proc. badanych, Partię Razem – 2,3 proc., a Polskę 2050 zaledwie 1,4 proc. Grupa niezdecydowanych wyborców wynosi 8,8 proc., a deklarowana frekwencja osiąga poziom 64,4 proc.

Gorzki wywiad Ryszarda Terleckiego. "To wszystko jest bardzo przykre"
Gorzki wywiad Ryszarda Terleckiego. "To wszystko jest bardzo przykre"

Skąd Morawiecki czerpie poparcie?

Ankieterzy zrobili również symulację sytuacji, w której "partia pierwszego wyboru" nie startuje w wyborach. W tym zestawieniu bezkonkurencyjny okazał się Rozwój Plus – aż 17,5 proc. wszystkich uczestników badania wskazało to ugrupowanie jako swój alternatywny wybór. Formacja Morawieckiego staje się głównym rezerwuarem dla zawiedzionego elektoratu prawicy i centrum. Na Rozwój Plus jako opcję drugiego wyboru wskazuje:

  • 40,6 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości,
  • 21,1 proc. zwolenników Konfederacji,
  • 12,0 proc. wyborców Trzeciej Drogi.

Instytut IBRiS zrealizował ogólnopolskie badanie na zlecenie Polsat News w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia 2026 roku. Badacze użyli metody telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Polsat News
Tematy: Mateusz MorawieckiPiSsondażwybory
Powiązane
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki poprze Mateusza Morawieckiego? Komunikat z Pałacu wszystko wyjaśnia
Mateusz Morawiecki
Grill u Morawieckiego i pytanie o pieniądze. Były premier wyjawia, kto zapłacił za imprezę
Morawiecki przeprosił za aferę. Były premier rządu przyznał się do błędu
Sojusz PSL z Morawieckim? "To niemożliwa hybryda"
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSondażowe trzęsienie ziemi. PiS traci, Rozwój Plus Morawieckiego wchodzi do Sejmu »
Zobacz
|
Automaty telefoniczne
QUIZ mocno nostalgiczny. Życie w PRL. 9/9 tylko dla starszyzny. Młodzi wyłożą się na pytaniach o kapsel i "kaszlaka"
Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji
Wsyp to do starej skarpetki i połóż tam gdzie są myszy lub szczury. Gryzonie szybko wyniosą się z twojej posesji
"Obsesja"
Nowy megahit kryminalny. Najpopularniejszy serial na świecie
Apteczka, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica
Nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał datę, za brak słony mandat
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Seniorzy mają czas do 25 sierpnia. Za karę mniejsza emerytura
Tankowanie paliwa do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 sierpnia benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj