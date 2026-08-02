Tragedia na działkach w Gdańsku. Dwie osoby zginęły w pożarze

Dwie ofiary śmiertelne pożaru altany na terenie ogródków działkowych

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, przed godz. 23.

Przed przybyciem zastępów straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń oraz podtruły się dymem, po czym zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta.

Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do przeszukiwania pogorzeliska, w którym odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Piechowski poinformował, że tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona.

Akcja straż

W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy PSP. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura.