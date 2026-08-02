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Tragedia na działkach w Gdańsku. Dwie osoby zginęły w pożarze

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:19
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Straż pożarna, wóz strażacki, taśma, strażacy, pożar
Tragedia na działkach w Gdańsku. Dwie osoby zginęły w pożarze/ShutterStock
Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wyniku pożaru altany na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku - poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z KW PSP Gdańsk.

Dwie ofiary śmiertelne pożaru altany na terenie ogródków działkowych

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, przed godz. 23.

Przed przybyciem zastępów straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń oraz podtruły się dymem, po czym zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta.

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Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do przeszukiwania pogorzeliska, w którym odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Piechowski poinformował, że tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona.

Akcja straż

W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy PSP. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura.

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Źródło PAP
Tematy: pożarGdańsk
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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