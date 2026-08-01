Kraj NATO zamyka granicę z Białorusią. Podano powód

"Odprawa graniczna na granicy z Białorusią nie jest obecnie możliwa ze względu na »zakłócenia w działaniu systemów informatycznych«" – poinformowała straż graniczna przed północą. Chodzi o jedyne na Łotwie otwarte dotąd przejście Paternieki-Grigorowszczina. – Przyczyny i możliwy czas usunięcia problemów nie są jeszcze jasne - przekazano w komunikacie straży.

MSZ odradza podróże na Białoruś

W czwartek minister Dombrava zaapelował na X do mieszkańców Łotwy o rezygnację z planów podróży na Białoruś lub powrotu z niej. "W kontekście hybrydowej wojny migracyjnej, którą rozpoczęła Białoruś, bezpieczne przemieszczanie się między krajami może być utrudnione" - oznajmił.

Migranci szturmują granicę

Od początku tego roku łotewskie służby udaremniły blisko 9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W 2025 r. było to łącznie ok. 12 tys. przypadków. Migranci, którym udało się przedostać przez granicę, byli transportowani przez przemytników przez terytorium Łotwy m.in. furgonetkami a także pojazdami służącymi niegdyś pracownikom komunikacji publicznej, poczty czy straży granicznej. Od sierpnia 2021 r., tj. od początku kryzysu migracyjnego na granicy wschodniej do końca lipca 2026 r. łotewskie władze zapobiegły już blisko 50 tys. przypadkom nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej przez obywateli państw trzecich. Według rządu w Rydze działania reżimu białoruskiego pod przywództwem Alaksandra Łukaszenki, mające na celu wypchnięcie migrantów przez granice Łotwy, Litwy i Polski, są postrzegane za jedna z metod wojny hybrydowej wymierzonej w kraje sąsiadujące.

Rząd Łotwy wzmacnia wschodnią granicę

We wtorek rząd zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na wzmocnienie ochrony granicy wschodniej i rozbudowę koniecznej infrastruktury, w tym ogrodzenia i systemów nadzoru, dróg dojazdowych oraz rowów na terenach podmokłych. Cała granica wschodnia Łotwy liczy 456,6 km, z czego 283 km dzieli z Rosją a 173 km odcinek z Białorusią.