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Miss Supranational 2026. To ona zdobyła koronę. Co z Polką?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 23:51
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Miss Supranational 2026. To ona zdobyła koronę. Co z Polką?/AKPA
Konkurs Miss Supranational 2026 co roku wzbudza ogromne emocje. Tak było i tym razem. Komu zeszłoroczna zwyciężczyni wręczyła koronę? Jak poszło polskiej kandydatce?

Miss Supranational to konkurs, który nie tylko wzbudza ogromne emocje, ale jest jednym z najbardziej prestiżowych. Co roku startują w nim reprezentantki krajów z całego świata. Tytuł trafia tylko do tej jednej.

Tym razem gala finałowa odbyła się w piątek, 31 lipca w Nowym Sączu. Prowadzącymi byli Ida Nowakowska, która niedawno dołączyła do ekipy Polsatu oraz Mister Supranational 2024 Fezile Mkhize. Na scenie wystąpiły Alicja Szemplińska, Blanka oraz Oktavvia.

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Miss Supranational 2026. Kto wygrał?

Podczas gali wyłoniono tegoroczną zwyciężczynię. Została nią reprezentantka Filipin - Katrina Llegado. W finale znalazły się również reprezentantki Czech, Nigerii, Brazylii i Francji. Miss Supranational 2026 została ukoronowana przez zeszłoroczną zwyciężczynię - Eduardę Braum.

Miss Supranational 2026. Jak poszło Polce?

Polskę w tym roku reprezentowała Oliwia Mikulska. Odpadła na etapie półfinału. Nie wyszła jednak z pustymi rękoma. Polka została odznaczona tytułem Miss Supranational Europy 2026. Oliwia Mikulska kilka razy startowała w konkursie Miss Polski. Koronę zdobyła dopiero w 2025 roku. Reprezentowała nasz kraj także w konkursie Miss Friendship International. Impreza odbyła się w Chinach. Została nagrodzona w nim tytułem 1. Wice Miss.

Kim jest Oliwia Mikulska?

Oliwia Mikulska skończyła 22 lata. Obroniła licencjat na kierunku finanse i rachunkowość. Temat jej pracy dotyczył konkursu Miss Polski. Oliwia Mikulska udziela się charytatywnie na rzecz osób chorych. Kilka lat temu została "wirtualnym" rodzicem adopcyjnym dziewczynki z Afryki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: oliwia mikulskaMiss Supranational 2026Katrina Llegado
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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