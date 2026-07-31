Miss Supranational to konkurs, który nie tylko wzbudza ogromne emocje, ale jest jednym z najbardziej prestiżowych. Co roku startują w nim reprezentantki krajów z całego świata. Tytuł trafia tylko do tej jednej.

Tym razem gala finałowa odbyła się w piątek, 31 lipca w Nowym Sączu. Prowadzącymi byli Ida Nowakowska, która niedawno dołączyła do ekipy Polsatu oraz Mister Supranational 2024 Fezile Mkhize. Na scenie wystąpiły Alicja Szemplińska, Blanka oraz Oktavvia.

Miss Supranational 2026. Kto wygrał?

Podczas gali wyłoniono tegoroczną zwyciężczynię. Została nią reprezentantka Filipin - Katrina Llegado. W finale znalazły się również reprezentantki Czech, Nigerii, Brazylii i Francji. Miss Supranational 2026 została ukoronowana przez zeszłoroczną zwyciężczynię - Eduardę Braum.

Miss Supranational 2026. Jak poszło Polce?

Polskę w tym roku reprezentowała Oliwia Mikulska. Odpadła na etapie półfinału. Nie wyszła jednak z pustymi rękoma. Polka została odznaczona tytułem Miss Supranational Europy 2026. Oliwia Mikulska kilka razy startowała w konkursie Miss Polski. Koronę zdobyła dopiero w 2025 roku. Reprezentowała nasz kraj także w konkursie Miss Friendship International. Impreza odbyła się w Chinach. Została nagrodzona w nim tytułem 1. Wice Miss.

Kim jest Oliwia Mikulska?

Oliwia Mikulska skończyła 22 lata. Obroniła licencjat na kierunku finanse i rachunkowość. Temat jej pracy dotyczył konkursu Miss Polski. Oliwia Mikulska udziela się charytatywnie na rzecz osób chorych. Kilka lat temu została "wirtualnym" rodzicem adopcyjnym dziewczynki z Afryki.