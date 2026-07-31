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Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:23
[aktualizacja dzisiaj, 14:46]
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Para polskich F-16
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot Ił-20/ShutterStock
"Para polskich F-16, 40 km na północ od Kołobrzegu, przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20" - podał na X minister obrony narodowej.

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim

"Kolejne skuteczne przechwycenie rosyjskiego samolotu nad Morzem Bałtyckim. Przed południem para dyżurna naszych F-16, 40 kilometrów na północ od Kołobrzegu przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20. Po raz kolejny maszyna wykonywała lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Siły Zbrojne RP nieprzerwanie monitorują sytuację i zdecydowanie reagują na działania Federacji Rosyjskiej, pozostając w ścisłej współpracy z sojusznikami z NATO. Bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje naszym najwyższym priorytetem" — napisał na X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Naruszenie polskiej przestrzeni. Jest pierwsza reakcja NATO
Naruszenie polskiej przestrzeni. Jest pierwsza reakcja NATO

Poprzednio do przechwycenia rosyjskich samolotów nad Bałtykiem doszło przez trzy dni z rzędu w połowie lipca; tego typu incydenty zdarzają się ze zmienną regularnością od dłuższego czasu, w szczególności po pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszMONmyśliwcerosyjski samolot
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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