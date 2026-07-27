Kto był "wtyką" Kaczyńskiego w obozie Tuska? Zaskakujące słowa Sikorskiego

Na polskiej prawicy wrze. Konflikt wokół Mateusza Morawieckiego obnaża głęboki podział i walkę o ideową przyszłość ugrupowania – starcie rozgrywa się między europejskim konserwatyzmem a silnym eurosceptycyzmem. Sytuację w opozycji komentują politycy koalicji rządzącej.
W poniedziałkowym "Poranku TOK FM" Dominika Wielowieyska przytoczyła popularną w szeregach PiS narrację, według której Mateusz Morawiecki na polecenie Donalda Tuska celowo rozbija partię. Gość audycji, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, skwitował te doniesienia w swoim stylu. Pani redaktor, nasza operacja przebiega zgodnie z planem. Sama Pani rozumie, nie mogę tego potwierdzić – kpił w studiu Radosław Sikorski.
Droga Morawieckiego
Zdaniem szefa dyplomacji, były premier próbował przez długi czas lawirować. Budował wizerunek umiarkowanego konserwatysty, który mocno zakorzenia się w Europie, a jednocześnie krytykuje wybrane elementy unijnej polityki.
Głównym problemem dla politycznych ambicji Morawieckiego okazały się jednak działania Zbigniewa Ziobry oraz ostry spór wokół reform w polskim wymiarze sprawiedliwości, co skutecznie utrudniało realizację jego strategii.
Sikorski: Morawiecki był "wtyką Kaczyńskiego"
Największe emocje budzi jednak wątek dawnych relacji Mateusza Morawieckiego z obozem politycznym Donalda Tuska. Wicepremier przypomniał czas, gdy obecny poseł PiS zasiadał w Radzie Gospodarczej i oficjalnie współpracował z rządzącym wówczas gabinetem PO-PSL.
Sikorski ujawnił, że Morawiecki regularnie wynosił kluczowe informacje z posiedzeń i przekazywał je bezpośrednio Jarosławowi Kaczyńskiemu. W audycji TOK FM minister podsumował to krótko i bezpośrednio: był wtyką Kaczyńskiego w orbicie Tuska.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.