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Kto był "wtyką" Kaczyńskiego w obozie Tuska? Zaskakujące słowa Sikorskiego

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 14:36
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Radosław Sikorski
Radosław Sikorski/PAP Archiwalny
Polityczna prawica pęka w szwach, a dawne sojusze i tajemnice wracają na pierwszoplanowe strony gazet. Radosław Sikorski bez ogródek komentuje wewnętrzny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości oraz wyciąga na światło dzienne zaskakujące fakty z przeszłości Mateusza Morawieckiego.

Na polskiej prawicy wrze. Konflikt wokół Mateusza Morawieckiego obnaża głęboki podział i walkę o ideową przyszłość ugrupowania – starcie rozgrywa się między europejskim konserwatyzmem a silnym eurosceptycyzmem. Sytuację w opozycji komentują politycy koalicji rządzącej.

W poniedziałkowym "Poranku TOK FM" Dominika Wielowieyska przytoczyła popularną w szeregach PiS narrację, według której Mateusz Morawiecki na polecenie Donalda Tuska celowo rozbija partię. Gość audycji, wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, skwitował te doniesienia w swoim stylu. Pani redaktor, nasza operacja przebiega zgodnie z planem. Sama Pani rozumie, nie mogę tego potwierdzić – kpił w studiu Radosław Sikorski.

Droga Morawieckiego

Zdaniem szefa dyplomacji, były premier próbował przez długi czas lawirować. Budował wizerunek umiarkowanego konserwatysty, który mocno zakorzenia się w Europie, a jednocześnie krytykuje wybrane elementy unijnej polityki.

Głównym problemem dla politycznych ambicji Morawieckiego okazały się jednak działania Zbigniewa Ziobry oraz ostry spór wokół reform w polskim wymiarze sprawiedliwości, co skutecznie utrudniało realizację jego strategii.

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Sikorski: Morawiecki był "wtyką Kaczyńskiego"

Największe emocje budzi jednak wątek dawnych relacji Mateusza Morawieckiego z obozem politycznym Donalda Tuska. Wicepremier przypomniał czas, gdy obecny poseł PiS zasiadał w Radzie Gospodarczej i oficjalnie współpracował z rządzącym wówczas gabinetem PO-PSL.

Sikorski ujawnił, że Morawiecki regularnie wynosił kluczowe informacje z posiedzeń i przekazywał je bezpośrednio Jarosławowi Kaczyńskiemu. W audycji TOK FM minister podsumował to krótko i bezpośrednio: był wtyką Kaczyńskiego w orbicie Tuska.

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Źródło TOK FM
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiSRadosław Sikorski
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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