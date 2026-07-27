Wojna w PiS. Skruszony poseł wraca na łono partii

W miniony czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Morawiecki.

Jarosław Kaczyński o posłach, którzy odeszli z PiS

O godz. 12.00 w piątek w wygłoszonym oświadczeniu Jarosław Kaczyński powiedział, że "trzydziestu kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji". Dodał, że "we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości".

40 osób poza PiS

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS, Mateusz Morawiecki poinformował, że w skład jego środowiska wchodzi "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". Zapytany, czy powstanie nowa partia i klub w Sejmie Morawiecki zaznaczał wówczas, że wraz z innymi członkami stowarzyszenia "Rozwój plus" walczył dotąd o "jedność obozu", więc "wszystkie plany dotyczące przyszłości” muszą dopiero przedyskutować".

W poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek opublikował wpis, w którym przekazał, że w tym gronie ma nie być już posła Grzegorza Lorka. Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że jego stowarzyszenie "Rozwój Plus" liczy czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że "trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS.

Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do @pisorgpl , składając wymagane oświadczenie. Jedność, praca i aktywność to recepta na sukces i zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Polityczne wojny na… — Rafał Bochenek (@RafalBochenek) July 27, 2026

Rzecznik PiS o powrocie do partii posła

W poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek opublikował wpis, w którym przekazał, że w tym gronie ma nie być już posła Grzegorza Lorka. "Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości, składając wymagane oświadczenie" - oświadczył Bochenek.