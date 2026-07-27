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Wojna w PiS. Skruszony poseł wraca na łono partii

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:42
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Bochenek
Rafał Bochenek ogłosił powrót posła do PiS/East News
W piątek wybuchła polityczna bomba. PiS opuściła duża grupa parlamentarzystów. Wszyscy oni są związani ze stronnictwem Mateusza Morawieckiego. Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował teraz, że "kolejny parlamentarzysta złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości".

W miniony czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Morawiecki.

Jarosław Kaczyński o posłach, którzy odeszli z PiS

O godz. 12.00 w piątek w wygłoszonym oświadczeniu Jarosław Kaczyński powiedział, że "trzydziestu kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji". Dodał, że "we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości".

40 osób poza PiS

Po piątkowym oświadczeniu prezesa PiS, Mateusz Morawiecki poinformował, że w skład jego środowiska wchodzi "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". Zapytany, czy powstanie nowa partia i klub w Sejmie Morawiecki zaznaczał wówczas, że wraz z innymi członkami stowarzyszenia "Rozwój plus" walczył dotąd o "jedność obozu", więc "wszystkie plany dotyczące przyszłości” muszą dopiero przedyskutować".

W poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek opublikował wpis, w którym przekazał, że w tym gronie ma nie być już posła Grzegorza Lorka. Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że jego stowarzyszenie "Rozwój Plus" liczy czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że "trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS.

Rzecznik PiS o powrocie do partii posła

W poniedziałek rzecznik PiS Rafał Bochenek opublikował wpis, w którym przekazał, że w tym gronie ma nie być już posła Grzegorza Lorka. "Pan poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia p. Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości, składając wymagane oświadczenie" - oświadczył Bochenek.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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