Atak na port w Rostowie nad Donem w Rosji. Działalność ograniczona do minimum

Atak na port w Rostowie nad Donem w Rosji
Tej nocy nasze »dalekosiężne sankcje« (ataki dalekiego zasięgu) zadziałały w regionie rostowskim. Zaatakowano terminal eksportowy położony 250 km od linii frontu – napisał ukraiński prezydent na Telegramie. Dodał, że celami nalotów były także obiekty naftowe w obwodzie jarosławskim oraz w republice Udmurcji w europejskiej części Rosji, około 1300 km od granic Ukrainy.
Ukraińskie drony zaatakowały część towarową portu w Rostowie. Jak wynika z materiałów wideo, opublikowanych przez kanał Astra na Telegramie, w miejscach uderzeń bezzałogowców wybuchły pożary. Według gubernatora obwodu rostowskiego Jurija Sliusara, w wyniku nalotu zginęły dwie osoby, a pięć zostało rannych.
Port w Rostowie nad Donem ma zdolność przeładunku do 18 mld ton towarów w ciągu roku. Obecnie, w związku z aktywnością ukraińskich dronów, jego działalność została ograniczona do minimum.
Operacja przeciwko rosyjskim statkom
Jak dotąd, w ramach operacji przeciwko rosyjskim statkom, głównie tzw. floty cieni, Ukraina zaatakowała 126 jednostek na Morzu Azowskim i ponad 70 na Morzu Czarnym.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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